L’étape de la dernière chance pour Hydro-Québec dans le Maine

Mardi pourrait être une journée décisive pour un important projet d'exportation d'électricité d'Hydro-Québec aux États-Unis. La Cour suprême du Maine, petit État américain de 1,3 million d’habitants, entendra les différentes parties au sujet de la contestation d’un bail et de la constitutionnalité d'un référendum tenu en novembre.

Les citoyens avaient alors répondu oui à près de 60 % à l’interdiction de la construction sur leur territoire d’une imposante ligne électrique de 1200 mégawatts destinée à fournir le Massachusetts en énergie renouvelable.

Les promoteurs du projet, la Central Maine Power (CMP) et Hydro-Québec, tenteront d’invalider le résultat devant le plus haut tribunal du Maine mardi après-midi.

C’est une étape importante , reconnaît d’emblée la porte-parole de la société d’État québécoise Lynn St-Laurent. Ils feront d’abord valoir que le référendum n’était pas constitutionnel puisqu’il annule des permis octroyés par des pouvoirs exécutifs, dont un permis présidentiel.

Au moment du référendum , précise également Mme St-Laurent, notre partenaire avait commencé les travaux et nous estimons que, en raison de ces droits acquis, il n’y a pas lieu d’appliquer une loi de façon rétroactive . L’année dernière, 450 millions de dollars américains avaient été dépensés dans le Maine pour déboiser 86 % du corridor et ériger 120 structures comme des pylônes.

Cent vingt structures du New England Clean Energy Connect ont déjà été installées en 2021. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

Des entreprises énergétiques, dont Calpine, qui génère de l’électricité à partir du gaz naturel dans la région, demandent aux juges de maintenir la validité du référendum en soutenant que CMPCentral Maine Power a poursuivi les travaux en étant au fait des risques de contestation.

Plus de 1000 pages de mémoires ont été déposées en cour par des experts et différentes parties.

Selon le professeur émérite Orlando Delogu, de l'École de droit de l'Université du Maine, l’initiative référendaire viole la Constitution . D’un point de vue purement juridique, son libellé viendrait amender la Constitution de l’État pour l’examen d'autres projets semblables alors que cette même Constitution ne peut être modifiée par référendum.

Ledit libellé irait aussi trop loin en donnant la possibilité au corps législatif d’annuler un projet touchant des terres publiques et remontant à 2014. Pas sept jours, sept semaines ou sept mois, mais sept ans , s’exclame-t-il.

Les plaidoiries pourraient représenter l’étape de la dernière chance pour CMP et Hydro-Québec. Le tribunal devrait faire connaître sa décision cet été.

Acceptabilité sociale difficile

Les permis faisaient l’objet d’appels , souligne Tom Saviello, opposant célèbre au projet et ex-sénateur républicain du Maine. Si vous avancez, vous avancez à vos risques et périls.

Il croit que le contrat est tout simplement mauvais financièrement pour son État, en plus d’être dommageable pour les forêts du Nord, un endroit précieux pour les Mainais . Sans parler, selon lui, de la réputation du partenaire d’Hydro-Québec, CMPCentral Maine Power , une filiale d’Avangrid, qui appartient au groupe espagnol Iberdrola.

« Ils se sont associés avec la Central Maine Power, qui a une horrible réputation au Maine. Horrible! » — Une citation de Tom Saviello, ex-sénateur républicain du Maine

Tom Saviello est l'une des voix les plus connues dans le Maine contre le New England Clean Energy Connect. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

Quelque 258 millions de dollars américains de bénéfices économiques, comme l’expansion des réseaux de fibre optique et de bornes de recharge, sont pourtant attendus. Une réduction des tarifs d’électricité et des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à 700 000 voitures est aussi espérée pour l’ensemble de la Nouvelle-Angleterre.

Le groupe de pression écologiste le plus important de l’État, Natural Resources Council of Maine, a toujours dit ne pas croire aux réels avantages environnementaux de l’énergie d’Hydro-Québec pour l’État. Il n’a jamais donné suite à nos demandes d’entrevue.

La nouvelle ligne acheminerait 9,45 térawattheures d’énergie par année au Massachusetts. Dans sa portion québécoise, elle doit être érigée sur une distance de 102 kilomètres, de Thetford Mines jusqu’à la frontière, au coût de 600 millions de dollars. Les travaux de déboisement étaient déjà bien amorcés lors de leur suspension en janvier.

Aux États-Unis, le projet budgété à plus d’un milliard de dollars américains et connu sous le nom de New England Clean Energy Connect (NECEC) a été interrompu après le référendum. Sur les 233 kilomètres prévus jusqu’à une interconnexion à Lewiston, 85 kilomètres se trouvent dans une région forestière où des coupes d’arbres ont lieu depuis des générations. Le reste de la construction consiste à élargir de 23 mètres un corridor déjà existant.

Le directeur du développement économique de Lewiston, principale bénéficiaire des 18 millions de dollars de retombées annuelles attendues en taxation foncière, se désole que l’émotion l’ait emporté sur la raison dans ce débat. Il y a eu un processus d’examen exhaustif , dit Lincoln Jeffers.

Les plus de six millions de dollars de nouveaux revenus pour la Municipalité permettraient notamment de réaliser des investissements plus importants en éducation. La majorité des électeurs de Lewiston ont malgré tout rejeté le projet.

Une deuxième cause

Au milieu de la ligne à haute tension, à West Forks, une petite portion de 1,5 kilomètre pourrait aussi mettre en péril l'ensemble du corridor énergétique. Elle se trouve sur des terres publiques dont un bail signé par CMPCentral Maine Power en 2014 est contesté.

Mardi, la Cour suprême se penchera également sur cette deuxième cause, selon laquelle le bail aurait été mal négocié par une agence gouvernementale, le Bureau of Parks and Lands du Maine, et aurait requis l’approbation des deux tiers du corps législatif parce qu’il modifie substantiellement un territoire public.

Bien qu’il obtienne moins d’attention, ce litige à lui seul pourrait faire dérailler le projet. Contourner les terres nécessiterait l’obtention de nouvelles autorisations et, conséquemment, engendrerait des retards et des coûts supplémentaires. Le NECECNew England Clean Energy Connect doit être mis en service au plus tard en août 2024, d’après le contrat avec le Massachusetts.

Selon Hydro-Québec, ce recours est un moyen pur et simple pour les adversaires de contrecarrer ses plans. Tous les permis ont été contestés par les opposants depuis les trois dernières années , affirme la porte-parole Lynn St-Laurent.

« La stratégie des opposants, soit des gazières ou des groupes financés par des gazières, a été de tenter d’enliser le projet dans une marée de contestations judiciaires. » — Une citation de Lynn St-Laurent, porte-parole, Hydro-Québec

Par exemple, les 17 et 18 mai, le Maine Board of Environmental Protection entendra à Farmington, municipalité près de laquelle passerait la future ligne électrique, des appels d’opposants à son approbation donnée par le Maine Department of Environmental Protection enV2020.

Parmi les trois causes, Lynn St-Laurent avance qu’il sera surtout difficile d’aller au-delà de la décision de la Cour suprême concernant la constitutionnalité du référendum. Ce serait un dur revers pour la société d’État. Elle avait d’ailleurs dû radier de ses livres 46 millions de dollars en 2019 après l'abandon du Northern Pass au New Hampshire qui avait les mêmes ambitions – le projet ne passait pas au sein de la population.

Dans une perspective de lutte contre les changements climatiques, Washington pourrait-il intervenir en cas d’une décision défavorable de la Cour suprême du Maine? C’est une question politique, croit le professeur Orlando Delogu. A-t-il le pouvoir de le faire? Oui. Il s’agit d’un mouvement international d’énergie légalement créé au Canada.

« Ne laissez pas les intérêts étrangers influencer le référendum au Maine », peut-on lire sur une affiche lors d'une manifestation contre le New England Energy Connect en 2021. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

Une portée nationale

L’intention du Massachusetts de réduire ses émissions de gaz à effet de serre avec l’énergie d’Hydro-Québec prend ainsi une tournure judiciaire imprévue. Il est dans l’intention des États-Unis d'agir contre le réchauffement de la planète. D’autres imposants corridors énergétiques, telle la ligne souterraine de 1250 mégawatts prévue entre le Québec et New York, seront nécessaires.

La volonté populaire des Mainais se retrouve ainsi au centre d’un débat qui dépasse ses frontières – et les 72 millions de dollars américains dépensés en publicités par le camp en faveur du NECEC n’auront pas suffi à les convaincre. La partie adverse est réputée avoir déboursé près de 28 millions de dollars.