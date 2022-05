Le traditionnel pow-wow annuel de l’Université du Manitoba est de retour en présentiel

Cet événement annuel célèbre la réussite des diplômés autochtones, c’est un moyen pour l'Université du Manitoba d'entrer en contact avec la prochaine génération de leaders autochtones , peut-on lire dans le communiqué de l’Université.

La vice-présidente associée autochtone pour les étudiants, communauté et intégration culturelle, Christine Cyr est ravie de retrouver en présentiel cette tradition annuelle, vieille de 33 ans.

Christine Cyr est vice-présidente associée autochtone à l'Université du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Le pow-wow est la célébration culturelle où les étudiants ont travaillé très dur pour y arriver, et beaucoup de gens ont fait des sacrifices pour qu'ils y arrivent , dit-elle fièrement.

Selon Christine Cyr, cette année, ce sont 415 étudiants autochtones, métis et inuit qui recevront leurs diplômes de l’Université du Manitoba au mois de juin.

Plusieurs se disent émus de pouvoir célébrer avec leurs communautés leurs réussites après de nombreuses années d’études.

Redonner à la communauté

Taylor Tutkaluke vient de terminer ses études en kinésiologie, elle se dit fière de faire partie des finissantes de l’Université du Manitoba pour l’année 2022.

Je me sens chanceuse, dit-elle. Les autres étudiants autochtones du Canada n'ont pas cette opportunité que nous avons ici à Winnipeg, je sais que cela n'a pas toujours été le cas et je suis si reconnaissante que ceux d'entre nous qui obtiennent leur diplôme cette année puissent vivre cette expérience tous ensemble.

Taylor Tutkaluke est une récente diplômée en kinésiologie à l'Université du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Dès cet été, la jeune diplômée d’origine crie et ojibwée commencera un emploi qui lui permettra de contribuer au recrutement d’étudiants autochtones à l’Université du Manitoba.

Mais elle continuera de travailler comme entraîneure professionnelle, car son but, assure-t-elle, c’est d’avoir un impact positif sur le bien-être et la santé de sa communauté.

Pour sa part, Brandi Cable qui vient de The Pas, obtiendra son diplôme en anthropologie.

Le but de mes études en anthropologie, explique la nouvelle diplômée, est de m'impliquer davantage dans les questions autochtones, les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, aux recherches dans les pensionnats, aux rapatriements, etc.

Brandi Cable est une diplômée en anthropologie à l'Université du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Un des aînés présents lors de la cérémonie, Carl Stone, se dit fier des étudiants et des étudiantes diplômées de l’Université du Manitoba. C’est important de voir que les étudiants sont connectés à leur identité autochtone , ajoute-t-il.

Carl Stone est un des aînés qui a participé à la cérémonie pow-wow pour célébrer les nouveaux diplômés de l'Université du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Présence politique

Plusieurs politiciens étaient aussi présents pour célébrer les finissants et finissantes.

Comme plusieurs des participants, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba et député provincial de Fort Rouge, Wab Kinew attendait cette cérémonie depuis le début de la pandémie.

Il se dit fier de faire partie d’une province canadienne avec une communauté autochtone émergente dans la société.

De son côté, le chef du Parti libéral du Manitoba et député de Saint-Boniface, Dougald Lamont raconte que lorsqu’il était étudiant à l’Université du Manitoba ce genre de célébration n’existait pas.

Il fut un temps, ajoute-t-il, où les Premières Nations n’avaient pas le droit d’accès aux études universitaires. Dans les 1970, ma tante a été à l’Université avec une des premières femmes Premières Nations à avoir été diplômée en droit à l’Université du Manitoba.

Dans cette optique, il est pour lui important de démontrer un grand intérêt aux communautés des Premières Nations et de soutenir leur réussite.