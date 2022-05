Premier souper interculturel après deux ans de pandémie à Sept-Îles

Ce souper, un premier après deux ans de pandémie, est une opportunité de tisser des liens entre les nouveaux arrivants et les Septiliens.

Pour Luisa-Maria Feliz, originaire de la République dominicaine, il s’agit d’une manière de redonner à la communauté de Sept-Îles, qui l’a accueillie, il y a plus de 10 ans.

Je suis super contente de l’ouverture de la Côte-Nord, surtout à Sept-Îles, maintenant face aux immigrants de toute origine. On a des gens du Venezuela, de Cuba, d'Haïti, de partout! , souligne-t-elle.

Signe d’une volonté certaine des septiliens d’aller à la rencontre des autres cultures, la vente de billets s’est rapidement conclue et l'événement affiche complet.

Les gens ont toujours eu une curiosité pour la cuisine internationale. Donc c’est une bonne façon d’approcher et de faire découvrir une culture , note pour sa part la responsable des services aux immigrants de l’organisme Alpha Lira, Hélène Lejeune.

« On se sert de ça pour attirer les gens. On va essayer de pousser un peu plus par la suite. »