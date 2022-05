Un musée de Burnaby vise la réconciliation en utilisant moins de costumes d’époque

Les employés et les bénévoles dont la mission première est d’illustrer les métiers de l’époque, comme ceux de forgeron, d'imprimeur ou de boulanger, porteront toujours les costumes du début du 20e siècle.

Les guides ou le personnel responsables de l’éducation des visiteurs, quant à eux, enfileront des vêtements neutres afin d’offrir une perspective plus objective.

Ce que nous essayons de faire, c'est d'être plus responsables dans la façon dont nous déployons et utilisons les costumes , affirme la responsable du patrimoine culturel de la Ville de Burnaby, Deborah Tuyttens.

Elle explique que le code vestimentaire destiné au personnel d’éducation permettra d’avoir des conversations difficiles , au sujet des pensionnats pour Autochtones, par exemple.

Selon le Musée Burnaby Village, les bénévoles et le personnel peuvent porter des costumes allant des années 1890 aux années 1920, et certains ont conçu leurs costumes eux-mêmes. Photo : Twitter - Burnaby Village Museum

Pour Nicole Preissel, membre de la Première Nation Leq'a:mel qui s’occupe de la programmation de l’éducation autochtone au musée, il s’agit d’un changement qui va dans la bonne direction.

Tout le monde doit se sentir en sécurité au musée, estime-t-elle. Et donc une façon de le faire était de diminuer les costumes sur place .

Nicole Preissel consent que des survivants des pensionnats pour Autochtones pourraient avoir de mauvais souvenirs et de sentiments très forts à la vue de ces costumes d’époque.

Elle ajoute qu’en tant que membre d’une Première Nation, elle n’a pas eu l’occasion de voir sa culture représentée dans un musée.

Je n'ai entendu parler de notre culture que par ma grand-mère. [...] J'aurais adoré venir au musée et pouvoir apprendre des choses sur mon peuple.

Nicole Preissel est membre de la Première Nation Leq'a:mel et s’occupe de la programmation de l’éducation autochtone au Musée Burnaby Village. Photo : Radio-Canada

Pas de recette unique pour décoloniser

La directrice des communications de l’Association des musées canadiens, Rebecca MacKenzie, croit également qu’il est nécessaire que les enfants comprennent que l'histoire est diverse et qu'elle provient de toutes sortes de personnes, et non d'une seule période et d'un seul groupe.

Depuis trois ans, elle travaille avec des musées pour décoloniser leurs collections et leurs activités afin de favoriser une narration inclusive.

C’est vraiment important que nous, en tant que musées, trouvions des moyens de reconnaître que nous sommes sur des territoires autochtones traditionnels, que nous les respections et que nous les représentions dans nos activités , insiste-t-elle.

Il n’y a pas de recette unique pour y arriver cependant, dit Rebecca MacKenzie. Elle indique qu’il existe plus de 2700 musées au Canada et qu'ils ont chacun une approche de décolonisation différente.

Avec des informations de Christina Jung et Yasmin Gandham