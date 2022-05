Un dernier doux plaisir avant la mort

Faire une balade en Spyder sur les routes de l’Estrie, voilà son rêve, qui a pu se réaliser en collaboration avec le personnel du CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée Bowen.

C’est une éducatrice spécialisée du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Bowen qui a participé à l’organisation de l’événement, en contactant le club En toute amitié et la Fondation Vitae. Je suis honorée, pour moi, c'est un privilège de participer à cet événement-là , déclare Magali Bourget.

Une trentaine de Spyder ont pris part à la sortie, direction Saint-Georges de Windsor pour aller manger du fromage.

Sylvie Spénard a mentionné qu'elle avait eu le sourire tout au long de sa promenade. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

« C'était magnifique. J'en ai mal ici. J'avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles tout le temps. » — Une citation de Sylvie Spénard.

Mais, pour Sylvie, même une aussi belle journée ne lui enlève pas l’idée de partir. Pas du tout, ça renforce l'idée de partir, affirme-t-elle. C'est beau, t'as les oiseaux, ça sentait bon partout. Non non, ça a juste renforcé mon idée.

Un long parcours

Sylvie Spénard recevra l’aide médicale à mourir le 16 mai prochain. J’ai hâte, vous n'avez pas idée, dit-elle. J'ai hâte de m'envoler comme un oiseau et d'être libre, ne plus souffrir, ne plus sentir mon corps.

Sylvie Spénard souffre de fibromyalgie, de polyarthrite rhumatoïde et d’une maladie incurable des os depuis une dizaine d’années. Depuis, elle milite pour obtenir l’aide médicale à mourir.

C'est pas vivable, je n'ai pas de qualité de vie. J'ai de la misère à faire ma toilette le matin, je suis obligé de retourner m'asseoir dans le fauteuil sinon je tomberais à terre , détaille-t-elle.

Laisser partir les résidents n’est pas facile, pour l’infirmière auxiliaire au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Bowen, Stéphanie Dubois. On s'attache, indique-t-elle. Quand ils prennent cette décision, c'est sûr que c'est difficile pour nous, mais on l'accepte, on les accompagne.

Je ne veux pas de larmes cette journée-là, rappelle Sylvie Spénard. Je veux que tout le monde soit souriant et heureux parce que moi je serai heureuse. Je ne veux pas voir de larmes, je veux voir de beaux sourires.

D’après le reportage de Jean Arel.