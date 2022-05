Les progressistes-conservateurs mènent la course à Sault-Ste-Marie, selon un sondage

Samedi, le chef progressiste-conservateur Doug Ford s'y est rendu dans le cadre de sa campagne électorale.

Selon Steve Pinkus, vice-président de Mainstreet Research, la visite de M. Ford est une façon de renforcer le soutien qui existe déjà pour les progressistes-conservateurs dans cette circonscription.

« Il est encore très tôt, les chiffres peuvent très bien changer au cours de la campagne électorale » — Une citation de Steve Pinkus, vice-président de Mainstreet Research,

Les conservateurs ont 47,2 % des intentions de vote dans Sault-Sainte-Marie, tandis que le néodémocrates sont à 23,6 %, dit-il. Il souligne que les chiffres du sondage ont une marge d’erreur de plus ou moins 3 % .

Selon Eric Grenier, spécialiste en matière d'analyse de sondages, l'électorat local oscille entre les néo-démocrates et les conservateurs.

Or, le NPDNouveau Parti démocratique et le Parti vert espèrent réduire l'écart d'ici la fin de la campagne électorale.

Le NPD Nouveau Parti démocratique se dit prêt

Pour Michele McCleave-Kennedy, candidate néo-démocrate dans la circonscription de Sault-Sainte-Marie, la visite de M. Ford indique que la course est serrée entre les progressistes-conservateurs et le NPDNouveau Parti démocratique .

Selon la candidate néo-démocrate Michele McCleave-Kennedy, le nord de la province a été ignoré par le Parti progressiste-conservateur au cours des quatre dernières années. Photo : Michele McCleave-Kennedy

« C’est agréable de voir que Doug Ford vient à Sault-Sainte-Marie parce qu'il nous a négligé dans les dernières élections. » — Une citation de Michele McCleave-Kennedy, candidate néo-démocrate dans la circonscription de Sault-Sainte-Marie

Selon elle, les enjeux principaux du nord-ouest de l’Ontario sont l’éducation et la santé. Elle ajoute également que le nord de la province a été ignoré par les progressistes-conservateurs dans les quatre dernières années.

Elle se dit prête pour ces élections, et qu’elle a plus de bénévoles et plus de temps pour se préparer que pendant les élections de 2018.

Les priorités des Verts

Selon Keagan Gilfillan, candidat du Parti vert dans la circonscription de Sault-Sainte-Marie, le gouvernement de Doug Ford n’a pas réussi à répondre aux enjeux importants de la région, par exemple la santé mentale et l’environnement.

Selon Keagan Gilfillan, candidat du Parti vert, les enjeux important dans le nord sont l'itinérance et la santé mentale Photo : Radio-Canada / Claudine Brulé

Dans cette région en particulier, la dépendance et la santé mentale sont les grands problèmes, l’itinérance est aussi un sérieux problème ici , explique-t-il.

Le coût de la vie, autre enjeu

Selon David Tabachnik, professeur de science politique à l’Université Nipissing, le coût de la vie sera un enjeux important pour les électeurs du nord et du sud de la province.

La période de la pandémie a entraîné une grande hausse des prix pour les communautés dans le Nord de l’Ontario , dit-il. Il explique que le logement est également devenu plus dispendieux après la pandémie pour plusieurs personnes dans le nord, qui, selon lui, se sentent déconnectés des décisions prises à Queen's Park.

Ross Romano, le député progressiste-conservateur sortant de Sault-Sainte-Marie, n’était pas disponible pour une entrevue.

Le Parti libéral ne présente pas de candidat dans la circonscription de Sault-Sainte-Marie.