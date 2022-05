La hausse des poids lourds près du lac Saint-Charles dérange

Même s’ils sont habitués à la circulation des camions des sablières plus au nord du lac Saint-Charles, des résidents du chemin de la Grande ligne à Stoneham-et-Tewkesbury disent vivre un enfer. L’augmentation flagrante du transport lourd d’au moins trois sablières depuis deux ans les force à demander des actions dès maintenant.

Nous, on calcule approximativement, entre 7 h le matin, jusqu’à 17 h, si vous comptez un camion toutes les deux minutes, ça en fait au-dessus de 200 par jour , exprime Michel Boivin, un habitant de ce secteur résidentiel et de villégiature en bordure du lac.

Depuis 30 ans, il pouvait vivre avec le passage peu fréquent des camions et de leur cargaison de sable. Mais, l’augmentation de ce secteur d’activité au cours des deux dernières années l’exaspère.

On ne s’entend plus parler à l’extérieur. Et ça nous inquiète aussi pour la sécurité routière , soutient-il.

Des résidents ont partagé leur frustration avec Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

Une pétition pour modifier la réglementation quant à la circulation des poids lourds a été remise au maire. Près de 200 personnes l'ont signée.

Par l’autoroute?

Les poids lourds utilisant le chemin de la Grande ligne pourraient très bien passer par l’autoroute 73 pour se rendre à destination.

Ils trouvent peut-être ça moins long pour aller vers le sud , remarque Michel Boivin, l’accès à l’autoroute se trouvant à cinq minutes vers le nord.

Les sablières à qui nous avons demandé une entrevue n’ont pas donné suite à notre appel. Le résident admet que parfois, les camions qui prennent le chemin de la Grande ligne effectuent une livraison dans un autre secteur de la municipalité, ce qui est justifié, d'après eux.

Michel Boivin estime cependant qu’il est impossible que les quelque 200 camions qui circulent devant chez lui, chaque jour, du lundi au vendredi, se déplacent seulement dans sa localité.

Le lac Saint-Charles est au cœur de la vie des résidents de Stoneham-et-Tewkesbury. Photo : Radio-Canada

Des changements à venir

Le maire de Stoneham-et-Tewkesbury est bien au fait de la situation et se dit lui aussi préoccupé.

La route à emprunter, c’est l’autoroute, c’est clair , affirme Sébastien Couture. Mais c’est aussi une industrie qui est chez nous, on a trois carrières, mais les propriétaires sont aussi ouverts à trouver des atténuations.

Il se donne d’ici la fin de l’été pour implanter les premières mesures qui pourraient mettre un baume sur la frustration des résidents.

Il faut qu’on parle au ministère des Transports et à la Ville de Québec. On pense aussi à la sécurité des gens, on pourrait revoir aussi les limites de vitesse , poursuit le maire.

Sébastien Couture a été élu maire de Stoneham-et-Tewkesbury à l'automne 2021. Photo : Radio-Canada

Actuellement, la limitation de vitesse est de 80 kilomètres/heure par endroit, le long du chemin d’une distance approximative de 10 kilomètres, du côté est du lac Saint-Charles.

Une des options serait aussi de limiter de façon réglementaire le passage des poids lourds sur le chemin de la Grande ligne aux déplacements locaux seulement.

Au cours des dernières années, la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury avait fait interdire le passage des camions sur le boulevard Talbot, près de l’autoroute. C’était avant l’arrivée de Sébastien Couture à la mairie, mais ce dernier prend cette décision en exemple.