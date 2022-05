C’est le début de la saison extérieure au marché fermier de Regina

La directrice de la coopérative du marché fermier de Regina, Holly Laird, confirme qu’il y a plus de kiosques que l’année dernière et que d'autres s’ajouteront lorsque nous serons dans la saison des fruits et légumes .

Pour Mme Laird, le début du marché fermier extérieur indique que le printemps est enfin arrivé.

« Je pense que le marché est un élément essentiel de notre communauté. » — Une citation de Fadiah Parsons, propriétaire, Something Sweet by Fadiah

Dans chaque ville qu'elle visite, Fadiah Parsons cherche toujours le marché fermier local en premier. Depuis 2017, Mme Parsons vend ses pâtisseries pour la fête des Mères au marché, une tradition qu’elle compte poursuivre.

Le propriétaire de Howland’s Honey, Danny Wasylinchuk, se réjouit de l'ouverture du marché dans le contexte d'une année difficile pour les apiculteurs. Photo : Radio-Canada / Landon Jorgenson

On aime ça! Ça nous permet d’avoir un contact direct avec le public, de parler des produits avec les clients , explique Danny Wasylinchuk, propriétaire de Howland’s Honey. Il indique que les apiculteurs ont connu des difficultés cette année, notamment des pertes hivernales supérieures à la normale.

De son côté, le propriétaire de BarnCat Designs, Rod Mochrouk, indique que le début du marché est sa saison la plus occupée.

Mon revenu provient principalement des expositions artisanales et du marché , explique Rod Mochrouk, ajoutant que ses articles se vendent mieux l’été, lorsqu’il les présente en personne.

Cela fait 15 ans que M. Mochrouk participe au marché extérieur, qui fait désormais partie de sa vie sociale estivale.

Le marché fermier extérieur a lieu tous les mercredis et samedis de 9 h à 13 h, et ce, jusqu’au 8 octobre.

Avec les informations de Bryanna Frankel