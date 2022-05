Une femme qui faisait du camping se fait voler tous ses effets personnels

Helen Mason avait planté sa tente dans le parc provincial Pinery, sur le lac Huron. À son retour, tout était parti : la tente, le gril, la nourriture.

Je campe dans les parcs provinciaux depuis 39 ans, depuis l'âge de 13 ans, et on ne m'a jamais rien volé dans un camping, pas même un piquet de tente ou un objet sorti de la glacière. Cette possibilité ne m'a même pas traversé l'esprit , a déclaré Mme Mason, d'Oakville.

Mme Mason est arrivée au parc Pinery le 29 avril. Elle a monté sa tente et a allumé un feu de camp. Ce dimanche-là, un vieil ami l'appelle. Elle décide de lui rendre visite.

Mme Mason est revenue le lendemain pour constater que presque tout avait disparu.

Au début je croyais que ma tente s'était envolée : en arrivant dans le camping je ne voyais pas ma tente rouge vif. Puis je me suis approchée et je suis sorti de ma voiture, et j'ai lentement réalisé qu'absolument tout ce que j'avais apporté pour le camping avait disparu, de ma tente à mes vêtements, en passant par ma tente-cuisine et toutes les affaires qu'elle contenait.

Bien que les vols dans les campings se produisent occasionnellement, ceux de cette ampleur sont inédits, a déclaré Mark Custers, le superintendant du parc Pinery.

Jamais à cette échelle. Habituellement, les gens volent des objets plus petits, une glacière contenant de l'alcool par exemple , a-t-il déclaré.

Je dirais que [des vols de genre] arrivent rarement, rarement, rarement , a déclaré Mme Mason. On ne peut pas vraiment s'attendre à ce que les gens qui vont camper restent assis avec leurs affaires tout le temps, et il n'y a aucun moyen de verrouiller certaines choses. Je n'ai jamais rencontré personnellement quelqu'un qui s'est fait voler quelque chose [en camping].

Parcs Ontario donne une série de conseils de sécurité pour le camping sur son site Web. En ce qui concerne la prévention du vol, on peut y lire : Bien que les terrains de camping soient des endroits sûrs avec des gardes de parc en patrouille, c'est une bonne idée de garder vos objets de valeur enfermés dans votre voiture et hors de vue.

Mme Mason a signalé le vol au gardien du parc. Celui-ci a affirmé qu'il n'avait jamais entendu parler d’un tel vol auparavant.

Mme Mason adore le camping et fait des excursions en solo une ou deux fois par an. Elle fait également deux ou trois autres voyages avec ses enfants.

Mais il lui faudra du temps et de l'argent pour réapprovisionner son matériel de camping. En plus de sa nouvelle tente de couchage pour 10 personnes, les autres articles volés comprennent un grand lit escamotable, un chauffage et une nouvelle chaise. Sa literie et une couverture faite maison n'ont pas été prises.

Ces articles ont été volés dans la tente-cuisine : son barbecue, son gril Coleman, toutes ses fournitures de cuisine, ses casseroles, ses huiles, ses épices, ses couverts, ses assiettes et ses lanternes de camping.

Ils ont également pris son shampoing et son savon à vaisselle, mais ont laissé son sac à dos et un café Starbucks.

J'ai été choquée de voir à quel point ils ont tout pris. Je ne pense pas qu'ils aient laissé quoi que ce soit de mon kit de camping.

Le vol ne l'a cependant pas dissuadée de faire du camping.