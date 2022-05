Des musiciens d’Ottawa prennent les instruments pour soutenir l’Ukraine

Judit Marton, une violoniste d’Ottawa pensait à la base simplement s’installer au parc Lansdowne avec un chapeau et son instrument, pour amasser quelques dollars pour l’Ukraine.

Mais après quelques appels logés à ses collègues musiciens, son geste altruiste a finalement pris la forme d’une série de deux concerts, samedi et dimanche.

Judit Marton, une violoniste d’Ottawa, est l'instigatrice de la série de concerts-bénéfice au profit de l'Ukraine. Photo : Radio-Canada

« J’ai une fille qui habite en Pologne et j’étais toujours très inquiète en regardant les nouvelles, jusqu’à me rendre malade. J’ai eu des problèmes de cœur. Et un jour où j’étais chez moi, je me suis dit : " pourquoi je dépense mes énergies avec l’anxiété ? Pourquoi ne pas transformer cette anxiété en quelque chose de bon ?" », raconte la musicienne.

« De voir que le monde souffre sans pouvoir rien faire, ça m’a profondément touché et je voulais faire quelque chose. » — Une citation de Judit Marton, violoniste

Plusieurs musiciens ont répondu à l’appel de Mme Marton. Ils ont joué deux heures, samedi au parc Lansdowne.

Les spectateurs ont notamment pu entendre un quatuor à cordes, une joueuse de bandoura, de la guitare traditionnelle ukrainienne et des chœurs, tous en harmonie.

C’est magnifique. Ça ramène beaucoup d'émotions à la surface. [...] Je me sens connectée, d’une façon, avec le peuple ukrainien en étant ici , lance Mita Patel, émue, en écoutant un morceau classique.

Et le clou du spectacle, le violoniste de renom d’origine ukrainienne maintenant installé à Ottawa, Vasyl Popadiuk, a lui aussi fait chanter son violon au nom de la paix.

Le violoniste de renom d’origine ukrainienne,Vasyl Popadiuk, a fait chanter son instrument au nom de la paix, samedi à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Je suis moi-même Ukrainien d’origine. L’Ukraine est ma mère patrie. Ce qui se passe est terrible et personne ne s’attendait à cela au 21e siècle [...] Tout le monde essaye d’aider comme il peut , a déclaré Vasyl Popadiuk, dont la mère est toujours en Ukraine.

Un autre concert est prévu dimanche, dans le marché By d’Ottawa.

Les organisateurs espèrent amasser 100 000 $ pour soutenir l'Ukraine dans le conflit qui l’oppose depuis des semaines à la Russie. Les fonds amassés sur place, ainsi que les recettes d’une campagne de financement parallèle en ligne, seront entièrement reversés à la Fondation Canada-Ukraine.

Avec les informations de Nafi Alibert