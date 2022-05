Cadillac aura son parc de planche à roulettes

Le Skatepark Agnico Eagle est un parc d’une valeur de plus de 250 000 $ qui verra le jour dès l'automne prochain.

Le projet est rendu possible grâce à la contribution de plusieurs partenaires, dont Agnico Eagle, la Caisse Desjardins, la Ville de Rouyn-Noranda et la maison des jeunes de Cadillac.

Ce terrain de pratique vient répondre à une demande insistante des familles du quartier, explique Yoan Barrette de l'Association récréative de Cadillac.

Il y'a des parents d'enfants qui sont venus me voir pour me dire que ça serait le fun d'essayer de faire un skatepark. Il y a une demande, les enfants sont venus à plusieurs reprises au conseil de quartier pour ça aussi , dit-il.

La maquette du parc de planche à roulettes qui sera réalisé à Cadillac. Photo : Gracieuseté

C'est aussi une installation que Yoan Barrette voulait réaliser, lui qui pratique ce sport depuis son jeune âge.

C'est un projet qui m'intéressait au départ. J'ai fait des démarches auprès de la Ville. Au début c'était petit mon affaire, et c'était pour un skatepark au terrain de tennis et ça va être cool. Finalement, de fil en aiguille, il y a eu des investisseurs qui sont venus se joindre à nous, dont la Caisse Desjardins, Agnico Eagle, la Maison des jeunes, et là le projet a grossi pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est rendu au-dessus de mes attentes. Un projet assez le fun à monter et aujourd'hui on est rendu à un projet de 250 000 $ , dit-il fièrement.

Yoan Barrette espère attirer du monde intéressé par ce genre de sport dans le quartier.