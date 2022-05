Un Festival de la bernache sous le signe de la normalité à Saint-Fulgence

Ils étaient nombreux à profiter du beau temps ce samedi à Saint-Fulgence

On n’a pas beaucoup d'événements, donc celui-là représente un moment important, surtout pour les exposants, a exprimé le maire fulgencien, Serge Lemyre. Ils n’ont pas de plateforme donc là, cette année, ils sont capables de se rassembler. Donc, ils attendent impatiemment ça et la population ça les fait sortir. Dans le fond, on a été confiné longtemps tandis que là le soleil sort, donc les gens ont le goût de se promener.

Des artisans locaux se trouvaient à l'intérieur du centre Michel-Simard. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Les amateurs d'ornithologie en ont eu plein les yeux avec les oies blanches, les bernaches, mais aussi plusieurs autres espèces.

En fait, les oiseaux reviennent de migration ces temps-ci donc à chaque jour on en a un peu plus, un peu plus d'espèces, a partagé Marie-Hélène Hachey, biologiste pour QuébecOiseaux. C'est toujours intéressant, il y a le marais ici avec plein plein d'espèces de canards. Il y a beaucoup d'oies des neiges aussi cette année, on observe qu'il y en a de plus en plus. On a des grands hérons, y'a même des grues du Canada qui se sont arrêtées pendant la migration. Il y a beaucoup beaucoup d'oiseaux, c'est vraiment un paradis ici.

Au menu pour la fin de semaine : des excursions, des ateliers et des kiosques. Il y en avait un particulier où on récoltait des dons pour un futur espace communautaire, le Café des Marées.

C'est un besoin que des citoyens avaient de créer un lieu de rencontre inclusif, rassembleur et aussi parce qu'on avait pas vraiment d'autres lieux de rencontre de ce genre-là à Saint-Fulgence. Il y a aussi un souci de contrer le gaspillage alimentaire puis d'amener plus de sécurité alimentaire au village , a indiqué Jessica Fortin-Simard, agente à la Société de développement de l'Anse-aux-Foins.

Le Café des Marées espère démarrer ses activités en juin. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Les responsables sont en pleine période de financement participatif pour concrétiser le projet.

On est en campagne de sociofinancement actuellement avec cette activité-là. Donc on sert de la pizza aujourd'hui avec les bénévoles, ça se passe très bien. Les rénovations sont en cours, la campagne ça va vraiment être pour acheter l'équipement, le mobilier nécessaire à l'ouverture , a-t-elle poursuivi.

Il reste deux semaines pour appuyer le projet et les responsables espèrent qu'il pourra prendre son envol au mois de juin.

D’après un reportage de Philippe L’Heureux