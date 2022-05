Des musiciens de Sherbrooke rendront hommage au peuple ukrainien

Le concert débutera à 20 h. Il vise à amasser des fonds pour les Ukrainiens qui désirent s'installer dans la région. Si la musique adoucit les mœurs, les musiciens espèrent pour leur part qu'ils réussiront à adoucir l'arrivée des réfugiés, lorsqu'ils mettront le pied à Sherbrooke.

« C'est gratuit et on prend les dons à la fin du concert. » — Une citation de François Bernier, chef d'orchestre

Comme toute personne, on regarde la télévision et on se sent pas mal impuissants par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Comme musiciens, on ne peut pas y faire grand-chose, sauf se rassembler en tant qu'humains et monter un répertoire. Nous avons eu deux répétitions seulement et une générale ce matin , a souligné François Bernier.

Les 75 musiciens bénévoles ont tenu une répétition générale, samedi après-midi. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

On fait vraiment quelque chose de bien. Ce ne sont pas seulement les gens qui viennent nous voir en concert et paient pour venir , indique Sarah Laliberté, altiste de l'orchestre de l'Université de Sherbrooke.

Une violoniste d'origine ukrainienne fait d'ailleurs partie du groupe. Il était tout naturel pour Sofica Lukianenko de jouer pour son pays d'origine.

Mes parents viennent de Kyiv. [...] Le fait que je puisse prendre mon art et aider à amasser des fonds, aider le peuple, c'est touchant. [...] C'est très encourageant de voir la communauté internationale aider.

« Je voulais participer. Sherbrooke est une super ville. C'est une belle cause. » — Une citation de Sofica Lukianenko, violoniste d'origine ukrainienne

Pour les besoins de la cause, le chef a rassemblé des musiciens provenant de divers ensembles. Cet orchestre remanié se compose notamment d'artistes de l'Ensemble à vent, de l'orchestre de l'Université de Sherbrooke, des Fusiliers de Sherbrooke et de l'Orchestre du 7e art.

C'est ma mère qui a eu l'idée, en voyant les concerts qui ont eu lieu à Paris, New York ou dans d'autres grandes villes. La famille s'est dit pourquoi pas nous, pourquoi ne ferions-nous pas un concert. L'idée a ensuite germé , raconte-t-il.

Parmi les pièces musicales qui seront offertes au public ce soir, on retrouve l'hymne national de l'Ukraine ainsi que l'hymne à la joie de Beethoven.

Avec les informations d'Arianne Béland