40 à 60 millimètres de pluie attendus cette semaine au Manitoba

Le Centre de prévision des régimes fluviaux du ministère du Transport et de l’Infrastructure du Manitoba surveille des systèmes de précipitation qui pourraient amener de 40 à 60 millimètres de pluie dans la province dans les cinq à sept prochains jours. Certaines régions sont très susceptibles de recevoir plus de 60 millimètres de pluie.

Les prévisions météorologiques du Manitoba indiquent que le sud et le centre de la province connaîtront des vents forts, de samedi à dimanche, allant jusqu’à 80 km/h.

Ces vents pourraient faire grimper le niveau d’eau de six pouces dans les régions inondées de la rivière Rouge, à partir de Letellier jusqu’à Rosenort. Certaines routes pourraient être ensevelies sous l’eau en fonction de la force des vagues.

La rivière Rouge atteint presque son sommet à Emerson, tout comme la rivière Fisher dans les Premières Nations de Peguis et Fisher River.

Les inondations se poursuivent dans la région d’Entre-les-Lacs ainsi que dans plusieurs parties dans le centre et le sud du Manitoba. Le tout se contient de plus en plus autour des rivières, des cours d’eau et des caniveaux qui sont en surcapacité.

La province reste sur le pied d’alerte concernant la vallée de la rivière Rouge, alors que les niveaux d’eau continuent d’augmenter. Les pics à Emerson devraient ressembler à ceux connus en 2009 et 2011, de Letellier jusqu’à l’entrée du canal de dérivation de la rivière Rouge.

La province s’attend à ce que les niveaux d’eau restent élevés dans le sud et le centre du Manitoba.

Plusieurs communautés continuent d’être touchées par des niveaux élevés d’eau, menant à des fermetures de routes, des inondations de résidences et des dommages subis par les infrastructures. Quatre centres opérationnels d’urgence ont été activés alors que l’état d’urgence a été déclaré dans 26 communautés à travers la province.

Des avis de crue sont en vigueur dans les régions suivantes : La rivière Rouge, d’Emerson à l’entrée du canal de dérivation de la rivière Rouge, ainsi que de la sortie du canal de dérivation de la rivière Rouge jusqu’au lac Winnipeg

La Salle, près de Sanford, Pembina, Boyne, les rivières Morris et Little Morris, ainsi que les ruisseaux de Deadhorse, Shannon et Netley

La rivière Assiniboine, du barrage de Shellmouth à Brandon

Les rivières Whitemouth et Birch

Les rivières Fisher et Icelandic

La région des lacs Whiteshell

La rivière Whitemud

La route provinciale à grande circulation no 75 est fermée au nord et au sud de Morris, avec des détours mis en place afin de faciliter la circulation.