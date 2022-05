9 M$ pour une nouvelle piste d’atterrissage à La Tuque

Au cœur du projet, on souhaite le retour des avions-ambulances après une trentaine d'années d’absence.

C’est un prérequis. On n’a pas le choix d’avoir une belle surface sécuritaire pour que ces avions-là puissent emprunter la piste , explique Guillaume Dontigny, directeur du service technique à la Ville de La Tuque.

Les patients pourront être transférés beaucoup plus rapidement vers les grands hôpitaux de Montréal ou de Québec sans devoir faire le trajet en ambulance.

Il s’agit d’un investissement de plus de 9 millions de dollars, financé à 90 % par le gouvernement du Québec. Le projet comprend le remplacement complet de la piste de 5000 pieds, la réparation des aires de circulation et du stationnement ainsi que le changement du système d’éclairage.

« On est rendu à un point où l'entretien n’est plus possible. Il y a 80 kilomètres de fissures sur l'ensemble de la piste. On ne peut pas, année après année, entretenir ça. Les fissures réapparaissent toujours. » — Une citation de Guillaume Dontigny, directeur du service technique à la Ville de La Tuque

Un moteur économique

La communauté attendait cette mise aux normes depuis longtemps. Plusieurs projets sont dans les cartons. Le maire Luc Martel espère que l’aéroport deviendra une basse satellite de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Il souhaite aussi le retour du tourisme d’affaires.

Si on se projette un peu dans le futur, on veut revenir à un pôle de développement économique. Dans le passé, quand la piste était plus convenable, les avions des entreprises WestRock et Rémabec, par exemple, pouvaient atterrir et ils venaient. Depuis quelques années, avec la condition de la piste, ils atterrissent à Trois-Rivières pour s’en venir à La Tuque après , constate Luc Martel.

Le gestionnaire de l'aéroport Claude Hamel voit bien tout le potentiel de développement économique qui glisse sous les pieds de la ville et il a bien l’intention de récupérer le volume d’affaires perdu au fur et à mesure que la piste dépérissait.

« On veut aller chercher les avions que l’on a perdus au fil des années. On va se rattraper à mesure qu’on va avoir une piste neuve. On va pouvoir continuer à exploiter le côté affaires » — Une citation de Claude Hamel, gestionnaire de l'aéroport

Malgré sa désuétude, l’aéroport accueille 2000 avions chaque année. Dans les prochaines années, ce nombre pourrait augmenter à 5000 et les appareils seront plus gros.

L’échéancier des travaux n’est pas encore établi. On sait déjà que la piste devra être complètement fermée durant au moins deux mois.

D'après les informations de Charles-Antoine Boulanger