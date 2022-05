Feux à ciel ouvert interdits au Témiscamingue et danger d’incendie extrême à Rouyn-Noranda

Le service rappelle que le beau temps qui s'annonce fait monter l'indice d'inflammabilité et que le risque de perdre le contrôle des feux est lui aussi très élevé.

La RISITRégie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue est déjà intervenue à plusieurs reprises cette année pour ce genre de situation risquée et rappelle qu'il faut obtenir un permis de brûlage sous peine d'amende.

De son côté, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) interdit de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité des forêts au Témiscamingue.

C'est interdit de faire un feu à ciel ouvert. Donc on ne brûle pas, on ne fait pas de feu de camp. Et si on doit absolument faire le nettoyage de son terrain, la seule chose qui est permise, en fait, c'est d'utiliser un foyer pare-étincelles. Donc, les foyers qu'on voit un peu dans les quincailleries, si on utilise ce type de foyer recouvert entièrement par un grillage et si c'est permis dans notre municipalité, on peut procéder à un brûlage , précise l'agente à la prévention et aux communications, Mélanie Morin.

Et même si le sol est humide, l’herbe est très sèche. Ce qu'on voit, ce sont souvent des feux de surface. Le sol en profondeur est encore humide, mais tout ce qui est en surface, comme l'herbe ou les feuilles mortes, après quelques heures d'ensoleillement, devient un conductible hautement inflammable. Ce sont des feux qui roulent en surface et qui peuvent aller très vite pour brûler la forêt avoisinante ou les bâtiments , dit Mélanie Morin.

Elle rappelle que le danger d'incendie est extrême à Rouyn-Noranda et dans la Réserve faunique La Vérendrye. Il demeure très élevé ailleurs en Abitibi, à Matagami et à Lebel-sur-Quévillon.

Toutefois, dès dimanche, le danger d'incendie extrême devrait s'étendre à toute l'Abitibi-Témiscamingue et à une partie du Nord-du-Québec.