Jour 4 de la campagne électorale : vaccination obligatoire, infrastructures et climat

Samedi, Steven Del Duca était à Ottawa pour parler d’éducation et de COVID-19, tandis que Doug Ford s’est rendu dans le Nord de l’Ontario pour promettre des investissements en infrastructures. Andrea Horwath, elle, s’est rendue à Bowmanville pour annoncer une stratégie pour améliorer la performance énergétique des immeubles alors que le Parti vert était à Guelph.

Vaccination dans les écoles

Les libéraux ontariens promettent d’ajouter le vaccin contre la COVID-19 à la liste des neuf vaccins déjà obligatoires pour fréquenter les écoles publiques de la province.

Leur chef, Steven Del Duca, était accompagné de certains de ses candidats, dont la candidate pour la circonscription Ottawa-Vanier, la Franco-Ontarienne Lucille Collard.

Le chef du Parti libéral ontarien, Steven Del Duca, était à Ottawa samedi, accompagné de certains de ses candidats dont la candidate pour la circonscription Ottawa-Vanier, la Franco-Ontarienne Lucille Collard. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Il affirme que seulement 40 % des enfants de 5 à 11 ans ont reçu leurs deux doses de vaccin contre le virus et que beaucoup d'enfants ne sont toujours pas retournés sur les bancs d'école, une situation à laquelle il veut remédier le plus rapidement possible.

La meilleure façon de revenir à la normale est de rendre les salles de classe plus sécuritaires. Les libéraux de l'Ontario feront exactement cela en élargissant la liste des vaccins obligatoires pour inclure les vaccins contre la COVID-19 et en exigeant que tous les travailleurs de l'éducation de première ligne soient vaccinés , a déclaré M. Del Duca dans un communiqué.

Plus tôt cette semaine, il a promis un investissement de 10 milliards de dollars pour la construction de 200 écoles et la réparation de 4500 écoles.

Les libéraux veulent également embaucher 10 000 nouveaux enseignants afin de limiter le nombre d'élèves par classe à 20, en plus d'embaucher 5000 professionnels en éducation spécialisés et 1000 professionnels en santé mentale supplémentaires.

Le projet sera financé par l'annulation de la construction de l'autoroute 413, promis par les progressistes-conservateurs de Doug Ford.

Doug Ford courtise le Nord

L'actuel premier ministre et chef du Parti progressiste-conservateur, Doug Ford, s'est quant à lui rendu à Sault-Sainte-Marie, dans le Nord de l'Ontario, pour annoncer un investissement d'un milliard de dollars pour la construction d'une route praticable en toute saison reliant le Cercle de feu, un gisement minier situé à des centaines de kilomètres au nord de Thunder Bay, au réseau routier provincial.

Ce sera un corridor vers la prospérité qui connectera les communautés, les familles et les entreprises à travers le Nord , a-t-il déclaré.

M. Ford a martelé que son parti est le seul à pouvoir faire le travail et a réitéré son engagement à investir dans des projets d'infrastructure dans la région, comme la construction d'autoroutes et la création d'emplois, notamment dans l'industrie minière.

Je veux prendre un moment pour m’adresser aux gens du Nord de l’Ontario. Je veux que vous ressentiez le même optimisme et le même espoir que les autres Ontariens , a-t-il déclaré.

Doug Ford courtise les électeurs du Nord de l'Ontario avec des projets d'infrastructure. Photo : Radio-Canada

Nous disons "oui" à la création de milliers d’emplois dans le secteur minier, "oui" à l’Internet haute vitesse dans les communautés du Nord, "oui" au gaz naturel abordable dans plus de foyers dans le nord, "oui" à la construction d’autoroutes sécuritaires dans les communautés du Nord et "oui" à la construction d’une route pour relier le Cercle de feu.

Environnement et coût de la vie pour le NPD Nouveau Parti démocratique

De son côté, la cheffe du Nouveau Parti démocratique ( NPDNouveau Parti démocratique ) ontarien, Andrea Horwath, s’est rendue à Bowmanville, à environ 75 kilomètres à l’est de Toronto.

Elle promet de mettre sur pied un programme de subventions et de prêts afin de permettre aux propriétaires de faire des rénovations et ainsi améliorer la performance énergétique de leur maison tout en faisant baisser leurs factures d’électricité.

En plus d’aider les gens à réduire le montant de leurs factures, ce plan aidera à sauver notre planète , a-t-elle déclaré.

La cheffe du NPD ontarien veut améliorer la performance énergétique des maisons et des immeubles en Ontario. Photo : Radio-Canada

S’il est élu, le NPDNouveau Parti démocratique promet d’octroyer des subventions allant de 7000 à 11 000 $ à 175 000 familles annuellement afin de leur permettre d’améliorer la performance énergétique de leur maison.

Le NPDNouveau Parti démocratique prévoit également d’offrir des prêts sans intérêts aux familles dont les rénovations dépassent ce montant.

Le programme proposé par le NPDNouveau Parti démocratique est l’un des plus importants du genre au monde selon Andrea Horwath. L’objectif du parti est d’améliorer la performance énergétique d’au moins 5 % des immeubles ontariens annuellement.

Le NPDNouveau Parti démocratique précise que son programme permettra de créer 100 000 nouveaux emplois bien rémunérés et de générer plus de 15,2 milliards en activité économique d’ici 2030.

Vélos et véhicules électriques

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, passera quant à lui la journée à Guelph, à une centaine de kilomètres à l’ouest de Toronto.

Son parti promet d’offrir jusqu’à 10 000 $ pour l’achat d’un nouveau véhicule électrique et 1000 $ pour l’achat d’un véhicule électrique usagé en plus d’augmenter le nombre de bornes de recharge à travers la province.

Il souhaite également offrir jusqu’à 1000 $ pour l’achat d’un vélo électrique.