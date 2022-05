Une course à relais de 55 km pour la persévérance scolaire à Sherbrooke

Plus de 600 coureurs sillonnent les rues de Sherbrooke à la course samedi à l'occasion du Relais O2, qui vise à encourager la persévérance scolaire.

Chapeautée par le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS), cette course à relais de 55 kilomètres rassemble 58 équipes qui se composent toutes d'un élève du primaire, d'un élève du secondaire et d'un membre du personnel du CSSRSCentre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke . Un parent et six autres adultes complètent chaque groupe.

L'animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire au CSSRSCentre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke , Mary-Lou Butterfield, se réjouit du taux de participation à l'événement cette année.

C'est dans les plus hauts nombres qu'on a eus. Ça fait 630 coureurs, donc on est contents de voir ça cette année. [...] Ce que je trouve vraiment sympathique là-dedans, c'est le lien d'appartenance que les individus ont pour leur milieu scolaire. Ils partagent et vivent des moments ensemble. On fait beaucoup de choses pour les jeunes, mais de voir les adultes avoir du plaisir aussi dans ce contexte-là, ça fait du bien et c'est beau.

L'ambiance état d'ailleurs à la fête dès samedi matin parmi les participants.

« C'est fantastique, il fait super beau, les gens sont de bonne humeur. Il y a des sourires partout. » — Une citation de Mary-Lou Butterfield, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire au CSSRS Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke