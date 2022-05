Travaux : au moins un an avant une réouverture complète du rang Sainte-Marguerite

Des travaux devaient être menés à terme pour juin à la suite de l'affaissement de la chaussée, mais voilà qu'un retard dans la livraison de ponceaux, jumelé à des restrictions sur le niveau de l'eau, viennent repousser l'échéance jusqu'au mois d’août.

On doit faire les travaux au moment où le cours d’eau est au plus bas et c’est en juillet et août que l’on a les périodes de plus grandes sécheresses , explique le maire de Saint-Narcisse, Guy Veillette. Il ajoute que les travaux devraient alors s'échelonner sur environ trois semaines.

Une autre fermeture prévue

Les usagers du rang ne seront pas au bout de leur peine puisqu'un pont, situé à quelques kilomètres, doit être refait par le ministère des Transports (MTQ), cette fois, sur le territoire de Saint-Maurice. L'infrastructure date de 1975.

Ce nouveau chantier coupera le rang en deux, ce qui occasionnera des désagréments pour les agriculteurs puisque la durée prévue des travaux est de 10 mois. La municipalité a toutefois demandé au MTQministère des Transports du Québec de planifier les travaux en fonction de la saison des récoltes.

Les travaux devraient se réaliser entre les semences et les récoltes , dit le maire de Saint-Maurice Gérard Bruneau. Il a informé les agriculteurs du secteur.

La patience des résidents est mise à l’épreuve. On commence à être tannés. Ça va faire un an et demi bientôt et on apprend que ça va être de l’autre côté , affirme une agricultrice du rang Sainte-Marguerite, Roxanne Beaulieu.

Le maire Gérard Bruneau soutient que les travaux situés dans le secteur de Saint-Narcisse doivent être complétés avant que ceux de Saint-Maurice ne débutent, afin de ne pas enclaver les résidents qui habitent entre les deux chantiers.

D'après les informations de Raphaël Brouillette