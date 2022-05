La saison de golf s’amorce avec un mois de retard au Manitoba à cause des inondations

Au terrain de golf du parc Kildonan, la saison s’est entamée le 6 mai cette année, alors qu’en 2021, les terrains étaient accessibles à partir du 1er avril. Encore là, seulement neuf des dix-huit trous sont ouverts, en raison des inondations.

Opération de drainage au terrain de golf de Kildonan, au Manitoba, le 6 mai 2022. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Les gars font ce qu’ils peuvent, explique le gérant du terrain de golf Kildonan, Ryan Bochinsky. Ils pompent l’eau et installent des sacs de sable. Mais en gros, on demande à Dame nature de nous épargner de la pluie et de nous fournir du beau soleil dans les quatre ou cinq prochains jours.

Au terrain de golf de Kildonan, neufs trous sont ouverts, sur dix-huit, à cause des inondations survenues au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Au terrain de golf d’Oakwood, à Sainte-Anne, l’ouverture a également eu lieu le 6 mai.

D’habitude on commence à la mi-avril, mais cette année on est vraiment en retard à cause de la neige et la pluie. Il y avait des trous inondés, donc il fallait déplacer l’eau , explique l’employé du terrain de golf d’Oakwood, Steven McMaster.

Je n’ai pas encore perdu de balle, puis on est sur le deuxième trou, alors je vais bien , s’exclame le résident de Dufresne, Patrick Connelly, membre d’Oakwood depuis 10 ans, présent au premier jour d’ouverture du club.

Avec l’hiver qu’on a eu, on a eu le droit de regarder les professionnels à la télé, mais maintenant c’est à notre tour d’essayer d’avoir du plaisir avec les amis , poursuit M. Connelly.

« Mon chum m’a appelé il y a une heure, j’ai tout mis de côté, j’ai sauté dans la douche, je me suis habillé, et je suis venu ici! » — Une citation de Jean-Marc Dumas, résident de Sainte-Anne

Au terrain de golf Crescent Drive, à Winnipeg, l’inauguration aura lieu samedi, alors que pour le parc Windsor et pour certains terrains privés à La Broquerie et Saint-Pierre-Jolys, notamment, les terrains devraient être accessibles dans les prochains jours ou les prochaines semaines, en fonction de la température.

Avec les informations de Mario De Ciccio