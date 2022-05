Des avocats albertains quittent l’aide juridique à cause d’un contrat jugé inacceptable

C’est notamment le cas de Deborah Hatch, une avocate de la défense qui s’est exclue du programme le premier mai après près de 25 ans de participation.

Je crois qu’une bonne centaine d’avocats ont refusé de signer le contrat , explique-t-elle. Je connais de nombreux avocats qui n’étaient pas prêts à signer un contrat aussi mauvais.

La promesse d’une saignée de l’aide juridique n’est toutefois pas si claire, selon l’avocat Paul Welke, qui doute qu’une centaine de ses collègues aient refusé l’entente.

Nos effectifs fluctuent d’une semaine à l’autre , note-t-il. Nous avons des avocats qui se joignent [au programme] tous les mois. Nous avons des gens qui prennent leur retraite ou qui nous quittent tous les mois… donc je ne sais pas si nous aurons un pic ou un creux.

Environ 1200 avocats sont actuellement inscrits à l’aide juridique, selon le programme.

Des changements demandés par certains

En décembre, Deborah Hatch et 11 autres avocats d’expérience d’Edmonton et de Calgary ont envoyé une lettre au président de Legal Aid Alberta, le conseiller de la reine Gianpaolo Panusa, pour lui demander de renégocier et de modifier le contrat proposé.

La lettre citait notamment une politique proposée dans l’entente que Me Hatch trouvait offensante. LAA peut me suspendre ou me retirer des effectifs à n’importe quel moment, sans préavis ou faute commise , écrivait-elle.

Selon elle, cette politique est injuste , choquante et irrespectueuse .

À cette lettre, Legal Aid Alberta a répondu qu’il n’y aurait aucune négociation et que si des avocats décidaient de quitter l’aide juridique, ce serait une déception .

Si j’étais à la tête de Legal Aid, je serais effrayée de perdre autant d’avocats d’expérience d’un coup , dit Deborah Hatch. Je serais vraiment inquiète pour l’effet que ça aurait sur l’administration de la justice en Alberta.

Pas d’augmentation de tarifs pour les avocats de l’aide juridique

Alors que le dernier budget provincial prévoit une augmentation de salaire pour les avocats de la Couronne, Legal Aid Alberta ne prévoit aucune majoration du taux horaire de 92,40 $, explique Paul Welke.

Il n’y a pas encore eu de discussion à propos d’une augmentation potentielle du budget du programme, confie-t-il. Notre financement relève entièrement du ministère de la Justice et du gouvernement de l’Alberta.

Plusieurs avocats pensent qu’il faut augmenter le financement , croit pour sa part Deborah Hatch.

Le ministère n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Radio-Canada.

Avec les informations de Janice Johnston