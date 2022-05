Finales de la LHJNO : les Thunderbirds échappent à l’élimination

Quatre joueurs différents des Thunderbirds ont marqué dans la victoire et l'équipe n'a dirigé que 20 tirs au but contre le gardien de but des Lumberjacks.

Selon le directeur général des Thunderbirds Jamie Henderson, la victoire de l'équipe démontre que c'est encore possible pour son équipe de remporter la série.

Les quatre matchs ont été serrés, nous devons simplement nous en tenir à notre plan de match, c’était agréable de voir des joueurs différents marquer hier soir, j’espère que nous pourrons continuer à recevoir des points et à jouer fort , indique M. Henderson.

Dans la défaite, Ryan Glazer a marqué son 12e but des séries, ce qui le place à égalité comme meilleur marqueur des présentes séries

Les Lumberjacks ont dirigé 36 tirs contre le gardien des Thunderbirds.

Sault-Sainte-Marie, qui tire maintenant de l'arrière à une victoire contre trois défaites contre Hearst, devra répéter l'exercice trois autres fois afin de revenir de l'arrière dans la finale et remporter le championnat.

La prochaine partie va avoir lieu dimanche soir au centre communautaire John Rhodes, à Sault-Sainte-Marie, une autre partie déterminante pour les Thunderbirds.

Le vainqueur de la série va représenter la LHJNO au tournoi de la coupe Centennial, qui se déroule à Estevan, en Saskatchewan, du 20 au 29 mai.