Initiation à l’escalade sur rocher à Preissac

L'événement est financé par le Fonds d'initiatives jeunesse de la MRC d'Abitibi.

Une quinzaine de personnes vont prendre part à cette activité qui sera encadrée par l'entreprise en tourisme d'aventure Camp de base Abitibi.

Le but avec le Fonds d'initiatives Jeunesse de la MRC d'Abitibi est de faire bouger les jeunes, leur faire vivre de nouveaux défis. Ça peut servir de levier pour susciter de nouveaux intérêts, et puis ça développe fortement le sentiment d'entraide, de complicité, et de travailler en équipe, ils doivent travailler en équipe et se faire confiance et d'avoir la fierté de relever un défi , explique l'agente de développement France Daoust.

La responsable rappelle que Preissac a plusieurs attraits touristiques intéressants.

France Daoust espère aussi que l'activité de ce samedi sera aussi l'occasion d'attirer des passionnés d'escalade.

L'escalade est de plus en plus populaire en Abitibi, donc d'avoir une paroi comme ça plus facile, ça peut tenter des gens d'essayer ce nouveau défi et d'essayer cette pratique de plus en plus populaire , ajoute-t-elle.

Deux autres activités se sont déjà tenues dans le même cadre, soit de l'escalade sur glace et de la survie en forêt.