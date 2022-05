Deux arrestations en lien avec un double homicide à Mississauga en 2019

Un homme et une femme ont été arrêtés jeudi en lien avec la mort de deux hommes à Mississauga il y a plus de deux ans.

En décembre 2019, la police a trouvé Maxwell Charles, 44 ans, et Jamal Holder, 29 ans, souffrant de blessures à l’arme blanche. Les deux victimes auraient été poignardées à l’extérieur d’une résidence dans le secteur de Glen Erin Drive et The Collegeway.

Ils ont tous deux succombé à leurs blessures.

Un homme de 22 ans a été arrêté jeudi et fait face à deux chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré en lien avec cette affaire.

Une femme de 45 ans a également été arrêtée et est accusée de complicité de meurtre après le fait.

Avec les informations de CBC News