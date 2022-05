Les femmes, les enfants et les personnes âgées ont tous été évacués, selon Kiev

Toutes les femmes civiles, tous les enfants et personnes âgées ont été évacués de l'aciérie Azovstal, dernière poche de résistance des forces ukrainiennes face à l'armée russe dans la ville dévastée de Marioupol, a annoncé Kiev samedi.

L'ordre du président a été exécuté: toutes les femmes, tous les enfants et toutes les personnes âgées ont été évacués d'Azovstal. Cette partie de la mission humanitaire de Marioupol est accomplie , a déclaré la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk sur les réseaux sociaux.

L’Ukraine affirme avoir détruit un nouveau bateau de guerre russe

Une vue aérienne depuis le drone ukrainien Bayraktar visant le navire de débarquement russe Photo : Reuters / UKRAINIAN GROUND FORCES

Plus tôt samedi, l'Ukraine a affirmé avoir détruit un navire de débarquement russe près de la petite île aux Serpents en mer Noire, devenue symbole de la résistance ukrainienne à l'invasion russe lancée fin février.

Un drone de combat Bayraktar TB2, développé en Turquie, a touché un navire de débarquement du projet 11770 Serna ainsi que deux systèmes de missiles sol-air de type Tor , a indiqué sur Facebook la marine ukrainienne, sans préciser la date.

Moscou n'a pas confirmé l'information de son côté.

Le défilé traditionnel de la flotte russe le 9 mai cette année aura lieu près de l'île aux Serpents, au fond de la mer , a ironisé de son côté le ministère ukrainien de la Défense sur Twitter.

Une image tirée d'une vidéo publiée samedi par le service de presse des forces terrestres ukrainiennes montre une explosion près de l’île aux Serpents. Photo : Reuters / UKRAINIAN GROUND FORCES

Sur des vidéos publiées par l'armée ukrainienne, on peut voir notamment un navire mouillant près d'un quai touché par une explosion, puis ravagé par des flammes et propageant un gros panache de fumée.

Long de 26 mètres, le Serna appartient à une classe de navire rapide de débarquement russe avec une capacité d'emport de 45 tonnes.

Il est armé de mitrailleuses de calibre de 7,62 mm et de lance-missiles Igla et a été conçu pour le débarquement de véhicules de combat, ainsi que d'unités d'assaut.

Auparavant, l'armée ukrainienne avait affirmé début mai avoir bombardé au large de l'île aux Serpents deux patrouilleurs russes de classe Raptor, frappés eux aussi par des drones de combat Bayraktar TB2.

Un drone Bayraktar TB2 de fabrication turque. Photo : Getty Images / BIROL BEBEK

À la mi-avril, le vaisseau amiral russe Moskva a coulé en mer Noire après avoir, selon Kiev et Washington, été touché par des missiles ukrainiens. Moscou avait affirmé de son côté qu'il avait été endommagé par une explosion à bord.

L'île aux Serpents est devenue un symbole en Ukraine depuis un échange radio, devenu viral sur les réseaux sociaux, dans lequel, au premier jour du conflit, les gardes-frontières ukrainiens avaient lancé Va te faire foutre, navire militaire russe! au croiseur russe, le Moskva, qui leur intimait de se rendre.

Peu après cet échange, le navire avait bombardé l'île, les Russes en prenant le contrôle, et les militaires ukrainiens avaient été faits prisonniers. Ils avaient ensuite été libérés à la faveur d'un échange de prisonniers avec Moscou.

L'enregistrement de cet échange verbal avait servi de leitmotiv à la résistance ukrainienne, l'invective des gardes-frontières apparaissant même sur des pancartes lors de manifestations de soutien à l'étranger, et sur des timbres ukrainiens.

Ailleurs, les combats se poursuivent

Vendredi soir, des tirs de roquettes russes ont atteint Odessa, le grand port ukrainien sur la mer Noire, sans toutefois faire de victimes, a annoncé le commandement militaire sud de l'Ukraine.

Dans le bassin houiller du Donbass, où se concentre l'offensive de Moscou, la pression sur Severodonetsk, l'une des villes d'importance encore sous contrôle ukrainien, se poursuivait, avec des gains territoriaux limités aux alentours dans les dernières 24 heures, mais elle ne devrait pas aboutir à un encerclement complet, selon l'Institut américain d'étude de la guerre (ISW).

Le récit d’Olivier Bachand

En revanche, à Kharkiv, la contre-offensive ukrainienne pour mettre la deuxième ville d'Ukraine hors de portée de l'artillerie ennemie a pris de l'ampleur, avec la prise de plusieurs positions russes au nord et à l'est, souligne l' ISWInstitut américain d'étude de la guerre .

Les forces ukrainiennes regagnent du terrain le long d'un large arc autour de Kharkiv et ne se concentrent plus sur une poussée limitée, faisant preuve d'une capacité à lancer des opérations offensives à plus grande échelle que jusqu'à présent dans cette guerre , explique-t-il.

L'armée russe a détruit trois ponts routiers pour ralentir la contre-offensive dans la région, a affirmé le ministère ukrainien de la Défense.

Un tank s'approche d'un soldat de la république autoproclamée de Donestk qui monte la garde, mercredi, à Marioupol. Photo : La Presse canadienne / AP/Alexei Alexandrov

Il n'existe aucun bilan global des victimes civiles du conflit. Rien qu'à Marioupol, les autorités ukrainiennes ont parlé il y a plusieurs semaines de 20 000 morts. Et les enquêteurs ukrainiens affirment avoir identifié plus de 8000 cas présumés de crimes de guerre.

Sur le plan militaire, le ministère ukrainien de la Défense évaluait samedi les pertes russes à 25 100 hommes, 199 avions et 1122 chars depuis le début de l'invasion le 24 février.

Le président Zelensky a déclaré qu'environ 2500 à 3000 soldats ukrainiens avaient été tués et quelque 10 000 blessés.

Pour sa part, le Kremlin a récemment admis des pertes importantes . Selon certaines sources occidentales, jusqu'à 12 000 soldats russes auraient été tués.

Aucune statistique indépendante n'est disponible.

Des réfugiés ukrainiens à Lviv s’apprêtent à monter dans un autocar à destination de Varsovie. Photo : Getty Images / Leon Neal

Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l' ONUOrganisation des Nations unies (HCR), plus de 5,4 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Les femmes et les enfants constituent 90 % de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, n'ayant pas le droit de partir.

Plus de 7,7 millions d'Ukrainiens ont été déplacés à l'intérieur de leur pays, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).