Une fête des Mères occupée pour les restaurateurs manitobains

Après deux ans de pandémie et la levée des mesures sanitaires, les restaurateurs manitobains s’attendent à une fête des Mères particulièrement occupée.

Nous sommes prêts , affirme le copropriétaire de Cora Déjeuners et dîners près du centre commercial Polo Park, Ravi Dhaliwal. Selon M. Dhaliwal, il s’agit d’habitude d’une des journées les plus occupées de l’année.

En 2020, les rendez-vous de la fête des Mères se limitaient aux patios des restaurants. En 2021, les restaurateurs ne pouvaient qu’offrir des mets à emporter et des livraisons. Des contraintes difficiles pour les commerces conçus selon un modèle d’affaires différent, selon Ravi Dhaliwal.

« Je pense que cette année, ce sera assez occupé! » — Une citation de Ravi Dhaliwal, copropriétaire de Cora Déjeuners et dîners près du centre commercial Polo Park

La fête des Mères à elle seule n’entraînera pas un retour immédiat à la normale, selon le restaurateur. À mon avis, ça prendra plus d’un an avant de se stabiliser , explique-t-il, citant notamment l’inflation et les défis liés à la chaîne d’approvisionnement.

Le propriétaire de Promenade and Wine à Winnipeg, Shawn Brandson, s’attend également à ce que son restaurant opère à plein régime cette fin de semaine, alors que les réservations pour la fête des Mères sont déjà enregistrées depuis deux semaines. Le patio est prêt à accueillir les clients imprévus.

« Vraisemblablement, tout le monde veut célébrer la fête des Mères cette année. » — Une citation de Shawn Brandson, propriétaire de Promenade and Wine à Winnipeg

Selon Shawn Brandson, le restaurant a failli faire faillite l’an passé, alors que des investissements en infrastructures ont coïncidé avec la mise en place de mesures sanitaires. Les repas pour emporter et le soutien du gouvernement fédéral lui ont permis d’éviter le pire.

Les affaires commencent à rouler de nouveau, particulièrement dans les deux dernières semaines , note Shawn Brandson

Nous nous adaptons à la pandémie, poursuit M. Brandson, notre personnel porte des masques, on mise sur la sécurité et la santé des clients avant tout.

Selon le directeur de l'association des restaurateurs et des services de nourriture du Manitoba, Shaun Jeffrey, la pandémie a rendu difficile la rétention du personnel et la planification à long terme.

C’est ahurissant de ne pas avoir de feuille de route pour votre commerce. Même si ça se stabilise un peu en ce moment, le niveau d’incertitude est remarquable , explique M. Jeffrey, ajoutant que les restaurants ont accumulé près de 118 000 dollars de dettes, en moyenne, pendant la pandémie, selon un sondage réalisé par l’association. À cela s’ajoute la faible marge de profit des commerces.

Shaun Jeffrey affirme que l’industrie opère présentement à 70 % des niveaux pré-pandémie.

Avec les informations d’Alana Cole