Des activités gratuites pour le 24h de science dans la région

Michel Maille du club d'astronomie Sirius du Saguenay organise l'activité et espère transmettre sa passion aux plus jeunes.

On a une exposition sur le soleil, on va avoir des petites conférences et on a surtout des télescopes sur place avec des filtres adéquats pour observer le soleil en direct , indique-t-il.

Il y a aussi une activité de 10 h à midi au planétarium de Saint-Félicien pour en apprendre plus sur l'exploration spatiale.

Les activités sont entièrement gratuites.