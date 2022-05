Une corvée de nettoyage populaire à Val-d’Or

L'événement vise à nettoyer des parcs, des sentiers récréatifs, des terrains sportifs, le centre-ville et des secteurs boisés.

112 groupes se sont formés pour participer à l'événement, ce qui est un record selon la directrice du Service des communications Sylviane Mailhot.

Du côté de la Ville, depuis le tout début, on est toujours toujours impressionné et satisfait de voir la grande participation, et cette année c'est particulier, on a vraiment un record d'inscriptions avec plus de 500 personnes, qui vont se donner rendez-vous samedi pour faire du nettoyage dans les lieux publics , indique la responsable.

Selon Sylviane Mailhot, les quantités de déchets ramassées sont toujours impressionnantes.

En plus des déchets et des matières recyclables, il y a aussi des meubles et des appareils électroménagers qui sont jetés dans la nature.

C'est certain que la participation des citoyens nous aide à rendre la ville propre plus rapidement. Et ça facilite le travail des employés municipaux par la suite. Il y a aussi le volet sensibilisation, le sentiment d'appartenance. Il y a beaucoup de familles qui sont impliquées, il y a des enfants que ça fait 13 ans qu'ils nettoient le parc de leur quartier ou leur terrain sportif. C'est là où on voit le sentiment d'appartenance à son quartier est plus fort quand on a mis des efforts pour le rendre plus propre , ajoute Sylviane Mailhot.

L’an dernier, plus de 300 personnes ont participé à l'événement.