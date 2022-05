Le SEUAT tient son 26e congrès à Val-d’Or

Une centaine de membres prennent part à l'événement placé sous le thème L’engagement au cœur de nos préoccupations .

Plusieurs propositions seront débattues pour tracer les orientations du Seuat pour les trois prochaines années.

Il va y avoir des orientations au niveau de la santé et sécurité au travail, pour que le Seuat puisse former ses enseignants en lien avec la loi qui a été modifiée [réforme en santé-sécurité du travail]. On va parler aussi des gestes de violences qui viennent de la part des élèves et parfois des parents. Et quand on parle de violence, c'est dans les paroles aussi. Voir comment devenir aussi plus écoresponsable. Il y a aussi certaines orientations à caractère plus politiques , explique le président régional du syndicat Yvon Dallaire.

Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, est à Val-d’Or pour assister à l'événement.

Il en profitera pour parler des enjeux sociaux et les revendications à mettre de l'avant en lien avec les négociations pour le renouvellement des conventions collectives.

On va faire valoir justement tous ces éléments-là de travailler ensemble, collectivement. Vous savez, des fois, lorsqu'arrive des moments difficiles, on parle de la pénurie, de charges de travail élevées, d'inflation, on a tendance d'avoir un certain repli sur soi. Alors que vous savez, la force lorsque vient le temps de regarder c'est qu'il y a tellement beaucoup plus de choses qui nous rassemble que la chose qui nous séparent , dit-il.

Il compte donc livrer un message de rassemblement autour des revendications de ses membres. C'est ça le message que je veux donner comme président d'une centrale qui représente 200 000 membres. C'est voir comment même si nos particularités peuvent être différentes, comment on peut être capables de travailler ensemble. Et ça, ça va être un défi pour les prochains mois parce que devant nous, on a un gouvernement qui lui, de son côté, va avoir fait probablement le plein électoral et d'un côté, il faudra faire le plein de solidarité , ajoute le responsable syndical.