Serge Brideau remporte le Combat national des livres 2022

Cinq romans de cinq régions canadiennes se sont affrontés dans le cadre de l’émission de radio Plus on est de fous, plus on lit!

J’ai beaucoup aimé le livre de Vanessa, c’est pourquoi je l’ai choisi et que je l’ai défendu , lance Serge Brideau, qui a d’ailleurs fréquenté jadis la même école que cette dernière.

Je n’avais pas repris contact avec elle , raconte-t-il. Je voulais savoir ce qu’elle avait écrit. Au début c’était par curiosité, j’ai feuilleté son livre, et puis j’ai aimé sa plume.

Le livre L’averti, tome 1 : la naissance d’une dynastie de Vanessa Léger, aux éditions La Grande marée. Photo : Gracieuseté

Lors de la finale du Combat national des livres, Serge Brideau a affronté Isabelle Picard, qui défendait le roman La course de Rose de l’autrice Dawn Dumont, pour les territoires autochtones.

L’averti a gagné avec cinq votes d’avance.

J’étais content, je ne m’attendais vraiment pas à remporter ce combat-là. Je me sentais comme un petit à la table des grands , affirme Serge Brideau.

Reprendre la lecture

Atteint d’un trouble de déficit de l’attention, Serge Brideau a commencé le combat en déclarant en onde qu’il n’était plus un lecteur assidu.

Ça faisait comme 6 ans que je n’avais pas lu de livre , lance-t-il. Au début, je trouvais cela tellement difficile parce que je suis TDAH […] à la fin, j’étais vraiment dedans.

Les cinq livres en vedette lors du Combat national des livres 2022. Photo : Radio-Canada / Christian Côté

Bien que lire avec un trouble TDAH demeure un défi, Serge Brideau tire un bilan plus que positif de sa participation au Combat national des livres 2022.

Il espère maintenant inspirer des personnes à reprendre la lecture.

C’est tellement bon pour la concentration , dit-il. Moi, je recommence. Je suis en train de lire, et je continue à lire chaque jour, au moins une demi-heure.

« Je lisais beaucoup un temps dans ma vie, puis un moment donné, comme tout le monde [je me suis dit] "Ah, je n’ai pas le temps de lire". Mais ce n’est pas vrai, je ne prends pas le temps de lire. » — Une citation de Serge Brideau

De son côté, l’autrice Vanessa Léger a exprimé sa joie sur les médias sociaux vendredi à la suite de la victoire de Serge Brideau.

Les mots me manquent. Que d’émotions !!! Merci pour cette vague d’amour !!! , a-t-elle écrit dans une publication sur sa page Facebook.

Le 3e tome de sa trilogie L’Averti doit sortir en 2022.

Avec les renseignements de l’émission L'heure de pointe Acadie et de de l’émission Plus on est de fous, plus on lit!