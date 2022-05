Produire l’engrais avec des algues, une technique ancestrale nord-côtière

La neige s’est effacée et les bancs de glace qui bordaient la Baie-des-Homards ont fondu.

Depuis quelques semaines, un écosystème marin commence à refaire surface.

Ce phénomène printanier évoque de vieux souvenirs au producteur maraîcher des Jardins ADN, Denis Picard.

On venait en motoneige. Avec les fourches, on prenait le varech et on remplissait le bobsleigh. Après, on ramenait la motoneige, on déchargeait et on revenait jusqu’à tant que tous les jardins fussent faits , raconte-t-il.

L'agriculteur Denis Picard des Jardins ADN Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

C'est en puisant dans ses souvenirs d'enfance qu'il a eu l'idée d'employer la technique de ses ancêtres.

Lorsque la mère de mon oncle faisait des jardins, elle cultivait avec ce que la mer lui donnait. […] Tout le monde faisait ça, parce qu'ils savaient que ça marchait , affirme-t-il.

Une technique ancestrale nord-côtière

Denis Picard fait la promotion des richesses agricoles de la Côte-Nord depuis des décennies.

Au printemps, il récupère les algues mortes, communément appelées varech, qui roulent au rythme des vagues sur les plages de la région. Il en fait de l’engrais pour ses jardins.

L'agriculteur ramasse les algues qui sont déjà détachées du fond marin. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Pour produire cet engrais typiquement nord-côtier, le varech est mélangé avec d’autres produits marins récoltés, notamment des résidus de carcasses de crabes et avec des produits de la terre et du bois, comme du biochar et du fumier de poules.

Selon M. Picard, c’était une tradition autrefois répandue, mais qui est maintenant disparue.

« [Avant, cette tradition] se faisait tout le long de la côte et tout le monde faisait ça, parce qu’ils savaient que ça marchait. Aujourd’hui, elle a été oubliée parce que tu peux tout acheter et tu n’as plus besoin de ça. » — Une citation de Denis Picard, agriculteur de la région de Sept-Îles

Denis Picard cueille le varech et l'ajoute à son compost. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Sur le terrain de Denis Picard, des petites collines de compost biologique et fait maison bordent la route 138.

Les algues récoltées sont rapidement recouvertes de terre, puis d’une grande cargaison de restants de fruits de mer, gracieuseté d’une poissonnerie de Sept-Îles.

C’est un mélange de tous les ingrédients que la région possède pour faire ce que les anciens faisaient dans le temps. C’était du compost marin pour les jardins parce qu’il n’y avait pas d’engrais chimique dans le temps , dit-il.

Parmi les carcasses de crabes et de volaille, le varech cueilli à la fourche se désagrège pour devenir un fertilisant pour ses potagers.

Des carcasses de crabes s'ajoutent algues mortes pour en faire de l'engrais. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Il faudra plus d’un an pour que les montagnes en décomposition se changent en un engrais nordique qui nourrira son jardin le temps d’un été.

Cet agriculteur y voit un retour aux sources.

Denis Picard espère que les fruits de son labeur subsisteront pour les générations à venir.

Dans deux ans, je vais mettre [le compost] dans mes jardins. À partir de là, c'est comme l'histoire qui continue. Autant dans les jardins pour les faire grandir, autant que cette histoire se fait de génération en génération , lance-t-il.

Denis Picard fera prochainement analyser son compost pour en constater l'efficacité pour ses produits maraîchers.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe et de Catherine Paquette