Entente entre Uber et les TUAC : des chauffeurs seront représentés, mais pas syndiqués

Les Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce du Canada (TUAC) ont confirmé l’entente qui était en négociation depuis janvier.

Le syndicat avait entrepris il y a cinq ans des démarches pour tenter de représenter les travailleurs d’Uber.

Selon sa représentante régionale de l’Ontario, Debora De Angelis, l’entente prévoit que les deux parties travailleront sur des questions comme les primes d’assurance des véhicules commerciaux, qui sont élevées pour les travailleurs indépendants, et la promotion des services pour les voyageurs qui se rendent ou reviennent de l’aéroport, qui ont baissé pendant la pandémie. Les conducteurs veulent aussi jouer un rôle plus actif dans le développement de nouveaux produits.

La compagnie et le syndicat défendront aussi les intérêts des chauffeurs auprès de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto et des municipalités.

Les centaines de chauffeurs d’Uber Black transportent les passagers dans des véhicules plus luxueux et font souvent des trajets entre l’aéroport Pearson et le centre-ville de Toronto.

La porte-parole d’Uber Laura Miller a elle aussi confirmé par courriel la conclusion de l’accord avec les Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce. Elle a expliqué qu'il avait été rendu possible par une entente signée en janvier par le syndicat qui lui permettait de jouer le rôle de médiateur pour résoudre les conflits avec les chauffeurs, mais sans toutefois les syndiquer.

Mme De Angelis a ajouté que les deux parties avaient réalisé qu’elles pouvaient s’entendre sur plusieurs questions.

Le syndicat avait déposé une demande d’accréditation au nom de 300 chauffeurs du service Uber Black. Lors d’audiences de la Commission des relations de travail de l’Ontario en 2020, la compagnie avait fait valoir que les TUACTravailleurs unis de l'Alimentation et du commerce du Canada n’avaient pas atteint le seuil de 40 % des conducteurs nécessaire pour devenir leur syndicat.

La Commission des relations de travail de l’Ontario n’avait pas encore rendu sa décision, mais elle n’aura donc plus à se prononcer sur la question, selon Debora De Angelis.

Au cours des dernières années, d’autres Canadiens qui travaillent pour Uber ont également entrepris des démarches pour tenter de se syndiquer, pour obtenir le statut d’employé et pour avoir droit à une rémunération plus élevée et à de meilleures conditions de travail, comme le droit aux vacances et aux congés de maladie.