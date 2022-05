La défense de Jacob Hoggard relève des incohérences dans le témoignage de son accusatrice

À Toronto, la défense de Jacob Hoggard a attaqué vendredi la crédibilité de la première plaignante au deuxième jour du procès du chanteur du groupe Hedley pour des accusations de nature sexuelle et pour des faits qui remonteraient à 2016 dans la région torontoise.

Le musicien de 37 ans est accusé de contacts sexuels inappropriés à l'endroit d'une mineure et d'agression sexuelle ayant causé de blessures contre une adulte et la même adolescente qui témoigne depuis jeudi aux audiences.

La défense de Jacob Hoggard est passée à l'offensive en relevant d'abord des contradictions dans le témoignage de la plaignante au procès et dans celui qu'elle a présenté à l'audience préliminaire de son client en 2019.

L'avocate de la défense, Megan Savard, contre-interroge la plaignante devant la juge, la registraire, le jury et son client, Jacob Hoggard. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Certaines dates et certains faits ne correspondent pas et la jeune femme reconnaît même qu'elle a apporté des corrections au texte de sa déclaration initiale.

J'avais toutefois une meilleure mémoire qu'il y a trois ans , explique la plaignante dont l'identité est protégée par un interdit de publication.

L'avocate du chanteur, Megan Savard, mentionne par ailleurs à la femme de 21 ans qu'elle utilise souvent le conditionnel et que ses propos manquent de certitude, parce qu'elle ne se souvient pas des durées de certains événements.

Elle laisse entendre que la plaignante change son histoire, qu'elle oublie des détails précis dans ses rencontres avec son client et qu'elle se méprend au sujet d'événements dans le temps.

Fin de l'interrogatoire

La jeune femme avait courageusement raconté dans les moindres détails plus tôt à la barre le viol dont elle dit avoir été victime dans un hôtel de l'aéroport Pearson de Toronto le 30 septembre 2016.

Elle a expliqué que Jacob Hoggard l'y avait invitée sous des prétextes, en lui promettant un déjeuner avec son groupe de musique et une visite touristique de la métropole.

J'étais surprise de me retrouver dans sa chambre, mais le groupe n'était pas là , dit-elle [la femme a 16 ans à l'époque et le chanteur 33, NDLR].

Elle a précisé qu'elle ne l'avait pas reconnu tout de suite, parce qu'il portait une moustache et des verres fumés.

Elle a souligné que le chanteur était agressif et incommodé par le cannabis dont l'odeur sur ses vêtements [la] révoltait .

La procureure Jill Witkin interroge la première plaignante à la barre des témoins au procès de Jacob Hoggard que l'on voit en costume noir à gauche avec son avocate. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

La jeune femme a ensuite raconté qu'il avait commencé à l'embrasser un peu vite contre son gré, mais qu'elle ne pouvait supporter son étreinte tellement il sentait mauvais. Je voulais le quitter , poursuit-elle.

Elle a affirmé que Jacob Hoggard ne l'a pas écoutée, qu'il l'a poussée de force sur le lit pour la déshabiller et la violer.

Il me faisait mal, il m'insultait et il me crachait dessus , dit-elle en se ressaisissant, un mouchoir à la main, dans le box des témoins.

Elle a précisé qu'elle pleurait et qu'elle le suppliait d'arrêter, mais que son supplice avait duré plus de deux heures. Même un coup de téléphone au cellulaire [du chanteur] ne l'a pas interrompu , se souvient-elle.

« Je ne comprends pas comment un homme si doux, si gentil et si flatteur a pu si vite devenir un monstre irrespectueux, vulgaire et sans empathie. » — Une citation de Plaignante numéro no 1

La plaignante a souligné qu'elle avait profité de son absence dans la salle de bain pour appeler une amie et faire croire au chanteur que son employeur l'attendait plus tôt que prévu au travail ce jour-là.

Elle a déclaré qu'elle s'était rendue chez une amie pour se changer et se laver. J'étais endolorie et j'ai constaté que je saignais et que j'avais des ecchymoses sur le corps.

Elle reconnaît qu'elle n'a pas accepté d'aller à l'hôpital pour une lacération vaginale comme le lui proposait son amie.

La jeune femme a précisé qu'elle avait finalement tout révélé à sa mère et qu'elle avait été à l'hôpital passer des examens.

Le chanteur Jacob Hoggard plaide non coupable à trois accusations de nature sexuelle à l'ouverture du procès. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Elle a par ailleurs expliqué qu'elle avait refusé à l'époque de porter plainte à la police, parce qu'elle pensait qu'elle serait en mesure de surmonter son épreuve. J'étais gênée, je me sentais sale et j'avais peur , admet-elle.

Elle soutient qu'elle a vécu par la suite certains moments de panique, des cauchemars et des retours en arrière.

Un reportage de CBCCanadian Broadcasting Corporation au sujet d'une seconde plaignante la convaincra finalement de porter plainte contre le chanteur en mars 2018.

Contre-interrogatoire

La défense se questionne sur la véracité des événements à l'hôtel. Me Savard suggère par exemple que la jeune femme n'a rien fait pour quitter la chambre lorsque son client s'est absenté pour aller à la salle de bain.

La plaignante reconnaît qu'elle est restée nue sur le lit pendant au moins quatre minutes au lieu de se lever et de se rhabiller immédiatement.

Me Savard relève en outre que la plaignante n'a pas appelé le 911 ni même un membre de sa famille alors qu'elle avait son cellulaire avec elle.

Ils étaient tous au travail et je savais que mon amie allait me répondre plus rapidement , explique la plaignante.

Une seconde plaignante a accordé une entrevue à CBC dans cette affaire avant de porter plainte à son tour à la police. Photo : CBC News

Vous auriez pu courir dans le corridor, d'autant que la porte n'était pas verrouillée, prendre l'ascenseur et appeler un taxi , s'interroge l'avocate.

Me Savard rappelle à la cour que la jeune femme a plutôt attendu que Jacob Hoggard fasse venir une limousine à l'hôtel pour la reconduire chez elle, comme il l'avait fait à l'aller.

J'avais peur de lui et je craignais qu'il ne sorte promptement de la salle de bain pour m'empêcher de sortir , répond-elle.

Amour d'adolescente

La défense de Hoggard dresse le portrait d'une adolescente naïve qui avait le béguin pour son client depuis son premier concert à l'âge de 10 ans, qui s'était amourachée de lui et qui collectionnait des objets souvenirs au sujet du groupe Hedley.

Un fait que la plaignante accepte volontiers, même aujourd'hui. J'avais 5 ans la première fois que j'ai entendu leur musique , dit-elle.

La jeune femme avait par ailleurs reconnu dans son témoignage qu'elle prenait des captures d'écran de tous leurs messages textes pour son album de collages.

Jacob Hoggard tente de fuir les médias avec son épouse à l'extérieur du tribunal après la première journée des témoignages à son procès. Photo : Radio-Canada / Allie Elwell

Me Savard ajoute que leurs premières communications étaient bien anodines à la préadolescence, mais qu'elles ont mené avec le temps à une relation romantique , puis à une relation personnelle de nature sexuelle .

L'avocate a toutefois fait remarquer à la plaignante que tous les messages compromettants qui ont précédé ou suivi la rencontre du 30 septembre 2016 ont été effacés et qu'ils ne figurent pas dans les captures d'écran qu'elle avait l'habitude de saisir lorsqu'elle était plus jeune.

Certains messages étaient inconvenants en ce qui vous concerne? , s'interroge Me Savard en suggérant qu'ils devaient mentionner que la plaignante voulait avoir des relations sexuelles avec son client.

J'en ai effectivement effacé certains, parce qu'ils étaient blessants à mon endroit et j'avais l'impression d'être à nouveau victimisée , se défend-elle en faisant référence aux messages qu'elle a reçus en quittant l'hôtel.

Me Savard laisse en outre entendre que la plaignante a continué à communiquer avec son client après cette date contrairement à ce qu'elle avance, mais qu'elle a effacé les messages textes.

Non, je ne l'ai plus jamais contacté après ce jour-là , conclut-elle.

Le contre-interrogatoire se poursuit lundi.