COVID-19 : possible transition vers l’école à la maison à l’École Jules Verne

Dans une note envoyée aux parents vendredi après-midi, la direction de l’École Jules Verne, à Vancouver, demande aux parents de consulter leurs courriels pendant cette fin de semaine. La direction y note qu'une transition vers l'enseignement en ligne est possible, en fonction de l’évolution du nombre de malades.

Des parents demandaient jeudi plus d’informations et de transparence sur le nombre de cas de COVID-19 au sein de l’établissement.

La direction confirme dans la note que depuis le début de la semaine, plusieurs élèves et membres du personnel sont absents pour cause de maladie, et que l’école est en contact avec le Conseil scolaire francophone (CSF).

À ce jour, les taux d'absences de nos élèves en maladie n'atteignent pas les niveaux de signalement établis par [la régie de santé Vancouver Coastal] et ne justifient pas l'ajustement des mesures sanitaires en place , assure la direction dans la note.