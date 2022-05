Les droits des élèves au coeur d’un guide juridique du Comité FrancoQueer de l’Ouest

L’association des juristes francophones et le Comité FrancoQueer de l’Ouest ont publié le guide juridique Quels sont mes droits à l’École?.

Ce guide aborde les droits des élèves en lien avec l’identité sexuelle et de genre. Il vise à répondre aux questions des élèves, des enseignants et des parents.

Ce document rédigé à l’intention des jeunes de 12 à 17 ans vulgarise de l’information à propos de la création d’alliances allosexuelles-hétérosexuelles (AAH). Il traite aussi de la vie privée et explique les accommodements liés aux besoins de chacun.

Pour la coordonnatrice du Comité FrancoQueer de l’Ouest, Sarah J Culkin, l'importance d’avoir un guide juridique, c’est [de franchir] une étape de plus pour partager avec les personnes qui ont un rôle à jouer dans le milieu scolaire , afin d'aider les élèves à naviguer dans ce système avec les informations disponibles.

Le guide explique entre autres comment créer un réseau de soutien par les pairs au sein de l’école par la création d’une alliance allosexuelle-hétérosexuelle (AAH) dirigée par les élèves et appuyée par le personnel de l’école.

L'alliance fait entre autres la promotion de l’équité pour les élèves des minorités sexuelles et de genre, mais aussi d’un environnement sécuritaire et inclusif.

Le mandat des alliances allosexuelles-hétérosexuelles dépasse toutefois l'accompagnement des seuls élèves en questionnement, note la directrice de l’école Michaëlle Jean, Sylvie Da Silva, qui a en a créé une il y a 7 ans.

Le club AAH est aussi un club pour les alliés, précise-t-elle. On cherche des jeunes qui sont ensemble, empathiques, qui s’écoutent [et] qui discutent, sous la supervision d’un adulte... et qui se sentent bien.

Ce guide évoque aussi le droit à la vie privée des élèves. Il parle notamment de la protection des renseignements personnels dans le cadre de la loi qui s’applique dans les écoles publiques.

La question des accommodements occupe aussi une place aussi importante.

Si tu as besoin d’un accommodement, tu dois informer ton école de tes besoins , précise le guide. Ceci donne à l’école la chance d’apporter les changements nécessaires pour répondre à tes besoins.

Maître Pauline Blais, de l’Association des juristes d’expression française de l'Alberta, cite, par exemple, le cas d’un élève en transition qui aurait besoin d’avoir accès à une toilette de genre neutre.

Ce document donne aussi des pistes d'expression son identité de genre à l’école.