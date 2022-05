Le temps manque pour préparer le nouveau programme, disent des enseignants albertains

Dès septembre, les élèves de la maternelle à la 3e année suivront le nouveau programme scolaire en anglais, langue maternelle, et en mathématiques. Le nouveau programme d’éducation physique sera aussi enseigné à tous les élèves de la maternelle à la 6e année.

Depuis qu'il a été présenté au public, le nouveau programme s'est attiré les critiques de parents, d'enseignants et d'experts en raison de son contenu jugé parfois inapproprié et en raison du passage à un apprentissage centré sur les connaissances plutôt que les compétences.

Cela ressemble vraiment à une course folle vers la ligne d’arrivée , dit Jennifer Flontek, qui enseigne l’éducation physique à Beaumont. On a été inondés d'informations, mais on a eu vraiment peu de temps pour se préparer.

Elle ne blâme pas son conseil scolaire. Elle croit plutôt que le gouvernement provincial n’en a pas fait suffisamment pour appuyer les enseignants pendant la transition.

Un programme chargé

De plus, de nombreuses questions demeurent sans réponse, notamment en ce qui a trait à l'intégration de toute la nouvelle matière contenue dans le nouveau programme. Le nouveau programme d’éducation physique comprend, entre autres, un volet sur l’éducation sexuelle et un autre sur la littératie financière, dans lequel les élèves apprendront, par exemple, à faire un budget.

Un professeur au niveau primaire a en moyenne 3 séances de 30 minutes par semaine pour enseigner l’éducation physique , explique Glenn Wilson, un professeur d’éducation physique à l’École Léo Nickerson de Saint-Albert.

« D’ajouter par-dessus ça toutes les autres choses comme la littératie financière, c’est presque impossible. » — Une citation de Glenn Wilson, professeur d’éducation physique

Il est sûr d’arriver prêt pour la prochaine rentrée, mais il faudra, pour cela, que ses collègues et lui élaborent un plan pour répartir une partie du contenu supplémentaire entre les différentes matières.

Plusieurs conseils scolaires se livreront à des exercices similaires au cours des prochains mois. Le processus est cependant loin d’être uniforme et les résultats risquent d’être très différents d’une école à l’autre.

Jennifer Flontek craint, de son côté, que le programme puisse être plus difficile à mettre en œuvre dans les écoles qui ne peuvent pas compter sur un enseignant spécialisé en éducation physique.

Glenn Wilson explique que la plupart des élèves du primaire reçoivent 90 minutes d'éducation physique par semaine. Photo : Radio-Canada / François Joly

Plusieurs conseils scolaires ont piloté le nouveau programme et ce n’est pas ce que nous avons entendu , a répondu, jeudi, la ministre de l’Éducation Adriana Lagrange lorsqu'on lui a demandé si certains contenus devront être abandonnés pour faire de la place aux nouveaux éléments de matière.

La vaste majorité des conseils scolaires ont boycotté la mise à l’essai du programme. Des données obtenues grâce à une demande d’accès à l’information montrent que 177 classes ont testé le nouveau programme d’éducation physique.

Ressources limitées pour les francophones

En ce moment, les enseignants ne sont pas prêts à enseigner ce nouveau programme d’étude , dit le président de l'Association des enseignantes et des enseignants francophones de l'Alberta, Stéfane Kreiner.

Il déplore aussi le manque de matériel pédagogique en français disponible en ce moment. Moins d’une dizaine de documents sont mentionnés sur le site web de la province, contre plusieurs centaines en anglais.

Stéfane Kreiner, qui enseigne en 4e année à l’École À la découverte, craint que ses collègues ne manquent de temps pour se préparer à l’arrivée du nouveau programme.

« Je crains que certains enseignants vont faire ça cet été, sur leur temps de vacances personnel. » — Une citation de Stéfane Kreiner, président, Association des enseignantes et des enseignants francophones de l'Alberta

La porte-parole du ministère de l’Éducation, Katherine Stavropoulos, reconnaît que les ressources pédagogiques disponibles sont limitées, pour l'instant.

Elle rappelle cependant que 3,5 millions de dollars ont été débloqués pour remédier à ce déséquilibre. Une partie de ces fonds ira à la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta pour qu’elle travaille de près avec le Ministère et le conseil en vue d’offrir des ressources [éducatives] en français le plus rapidement possible .

Il y a également des inquiétudes en ce qui concerne la réorganisation du contenu entre les différents niveaux scolaires. Certains concepts seront enseignés plus tôt, ce qui pourrait être difficile pour les élèves, estime Stéfane Kreimer. En mathématiques, les fractions seront, par exemple, enseignées en 1re année plutôt qu’en 4e année.

Le nouveau programme devait, au départ, être adopté par toutes les écoles dans toutes les matières dès la rentrée de septembre 2022. Photo : Radio-Canada

L’adaptation pour les élèves qui ont commencé leur scolarité dans l’ancien programme préoccupe aussi les enseignants.

Les élèves de la deuxième année ne vont pas avoir les enseignements préalables qu’ils auraient eus en première année dans le nouveau programme , explique la porte-parole de l'Association des enseignants de l’Alberta, Elissa Corsi.

La province prévoit que les nouveaux programmes de mathématiques et d’anglais seront enseignés à tous les élèves de la maternelle à la 6e année à compter de la rentrée de 2023. La même année, les programmes d’art, de sciences, de français, immersion, et de français, langue maternelle, seront également enseignés.