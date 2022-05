Le rapport sur la relance du hockey relativement bien accueilli

Ce rapport propose notamment de prioriser le plaisir du jeu chez les enfants et d'optimiser le développement des athlètes, autant pour les filles que pour les garçons. Le document propose aussi de hisser le hockey au rang de sport national du Québec.

Le coordonnateur de Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pascal Bouchard, pense qu'il faudra se donner du temps pour appliquer la majorité des recommandations. N’empêche qu’il se dit très satisfait des conclusions.

Il y a beaucoup de bonnes choses et il y a des recommandations sur lesquelles nous-mêmes régionalement on avait donné notre idée là-dessus. Par exemple, rendre le hockey accessible pour tous. Il faut travailler plus avec notre base et il faut travailler pour avoir plus de membres avec nous et un autre exemple aussi, c’est que c’est beaucoup trop tôt pour étiqueter les jeunes comme élites, à 12-13 ans parce que le hockey est un sport à développement tardif , a soutenu M. Bouchard au micro de Place publique.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine Isabelle Charest, le premier ministre François Legault et Marc Denis, président du Comité québécois sur le développement du hockey. Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Invité à commenter les neuf grandes orientations proposées, le président du comité et ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey, Marc Denis, juge qu'il est crucial d’inculquer l’importance de la pratique sportive chez les jeunes.

On a la patience de nos convictions à l’intérieur du comité et de ce rapport. On sait très bien que tout ça ne verra pas le jour demain, mais ce qu’on croit, si on prend l’exemple de Saint-Ferréol-les-Neiges, qui a un parc de ski de fond absolument fantastique dans leur cour, ils ont créé une microsociété où les jeunes sont beaucoup plus actifs. Dans une sortie de pandémie, c’est très important d’avoir une jeunesse qui est active , a-t-il relaté en entrevue.

Sentiments partagés pour Pierre Lavoie

Pour sa part, le triathlète et fondateur du Grand Défi qui porte son nom, Pierre Lavoie, se montre relativement favorable aux conclusions du rapport tout en apportant quelques nuances.

Pierre Lavoie en entrevue Photo : Radio-Canada

Selon M. Lavoie, le document aurait dû axer davantage sur la pratique d'autres disciplines en parallèle du hockey. Pierre Lavoie ne croit pas non plus que le hockey devrait être hissé au rang de sport national.

Je trouve que c’est un bon plan, j’espère que le gouvernement va mettre en action la plupart des démarches suggérées à l’intérieur , a-t-il commencé par dire.

C’est ce que je recommande aujourd'hui, c’est qu’on ne refasse pas une remise en question pour le hockey, mais une remise en question pour le sport en général parce que le modèle qu’on suggère au hockey, on devrait l’appliquer à tous les sports maintenant.

Avec des informations de Philippe L'Heureux et de Flavie Villeneuve