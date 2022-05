Les temps d’attente aux urgences pédiatriques albertaines préoccupent

Les urgences pédiatriques de l'Alberta font face à des temps d'attente inhabituellement longs. Même si les responsables de Services de santé Alberta disent que les enfants les plus malades reçoivent des soins rapidement, certains travailleurs s'inquiètent.

Il n’est pas rare, ces jours-ci, que les parents attendent près de 10 heures pour que leurs enfants reçoivent des soins à l’hôpital pour enfants de l'Alberta à Calgary. L’association qui représente les infirmières de la province, United Nurses of Alberta, dit que le temps d'attente a atteint 16 heures, par moments. À Edmonton, l’hôpital pour enfants Stollery vit aussi de la pression.

Les deux dernières semaines, et en particulier les sept derniers jours, ont été parmi les périodes les plus occupées que j'ai vues dans mes 10 ans de travail à l'hôpital pour enfants , dit le médecin Stephen Freedman, urgentologue à l’hôpital pour enfants de l’Alberta et professeur à l’école de médecine de l'Université de Calgary.

Si leur cas n’était pas urgent, certains enfants ont attendu assez régulièrement de huit à neuf heures au cours des deux dernières semaines, dit-il.

La file d’attente pour voir une infirmière de triage, qui évalue les patients et détermine qui doit être traité en priorité, s’étire même à l’extérieur des portes de l’hôpital pendant les périodes les plus occupées.

Stephen Freedman ajoute que le personnel fait de son mieux et que les cas les plus urgents sont traités en priorité et vu dans un délai de 20 à 30 minutes.

Selon Stephen Freedman, un certain nombre de facteurs se sont combinés pour créer ce qu’il qualifie de tempête parfaite .

Avec la transmission de la COVID-19, des distances minimales doivent être respectées et les protocoles sanitaires sont plus longs. Il y a aussi plus de cas de grippe tardive, une augmentation de la demande pour certains services en santé mentale et un manque de personnel.

Je suis inquiète , affirme pour sa part la médecin Shazma Mithani, qui travaille à l'hôpital Stollery.

Elle a dit que ces retards sont sans précédent et que certains enfants attendent jusqu'à sept ou huit heures pour la voir.

C'est quelque chose dont nous discutons chaque jour entre nous pour voir ce que nous pouvons faire pour garantir la sécurité des patients.

Elle qualifie la situation de dangereuse et dit que certains patients attendent 45 à 90 minutes pour voir l'infirmière de triage.

Il est essentiellement impossible de s'assurer que quelqu'un ne tombe pas plus malade alors qu'il est assis dans la salle d'attente , dit Shazma Mithani.

À l’hôpital Stollery, une salle d’attente supplémentaire a été ajoutée pour faire face à l’afflux à l’urgence.

Services de santé Alberta ( AHSServices de santé Alberta ) dit être au courant de la situation et que les patients les plus malades seront toujours priorisés.

Le système de santé connaît actuellement une pression importante, en particulier nos services d'urgence, en raison des volumes élevés de patients gravement malades et de l'impact de la COVID-19, qui comprend un nombre accru de patients nécessitant une hospitalisation, des admissions limitées à certaines unités hospitalières en raison des exigences de contrôle des infections et de l'augmentation des absences du personnel , a déclaré le porte-parole d’ AHSServices de santé Alberta , James Wood, dans un courriel.

Nous devons isoler les patients qui présentent des symptômes de maladie grippale et avons besoin de plus d'espace physique pour permettre de la distanciation, ce qui crée des files d’attente plus longues qui se sont étirées devant l’hôpital , ajoute James Wood.