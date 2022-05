Des manifestants pro-choix se rassemblent devant l’ambassade américaine à Ottawa

Les quelques dizaines de militants sur place en ont aussi profité pour dénoncer la présence de plusieurs députés ayant l'appui du mouvement anti-choix au sein du Parti conservateur du Canada (PCC).

Plusieurs employées du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) francophone d'Ottawa faisaient partie du groupe de manifestants.

Même si les lois, la constitution et les gouvernements sont différents là-bas, les mêmes sentiments existent ici. Ça va toujours nous affecter et on veut envoyer un message aux politiciens canadiens qu'on veut garder nos droits et que c'est notre choix , a déclaré Lea Gareau, une militante rencontrée sur place.

La coalition Campaign Life, un groupe anti-avortement, indique sur son site internet que 39 députés fédéraux supportent le mouvement pro-vie. Tous sont conservateurs.

Je pense qu'il y a de bonnes chances que le Parti conservateur soit à nouveau au pouvoir dans l'avenir et nous voulons nous préparer dans l'éventualité où un premier ministre voudrait changer la loi et nous enlever nos droits , a expliqué Sydney Holmes, l'organisatrice de la manifestation.

Les manifestants brandissaient des pancartes pour défendre le droit à l'avortement. Photo : Rémi Authier

Le droit à l'avortement pourrait-il devenir un enjeu dans la course à la chefferie du PCCParti conservateur du Canada qui est en cours ces jours-ci? Pas selon Frédéric Boily, un professeur de science politique de l'Université de l'Alberta.

Le calcul politique qui pourrait mener des partisans de la droite ou un candidat conservateur à se cantonner vraiment trop à droite, strictement sur des enjeux de conservatisme social et religieux, ne lui permettrait pas de gagner la course à la direction , a-t-il expliqué.

M. Boily est aussi d'avis que malgré le possible renversement de la jurisprudence aux États-Unis, ce droit n'est en danger au Canada.

Par ailleurs, selon les informations recueillies par Radio-Canada, le Parti conservateur du Canada aurait récemment demandé à ses députés de ne pas parler publiquement de leur position sur l’avortement jusqu'à nouvel ordre.