Les festivals de la région à la recherche de bénévoles

À Alma, il manque encore une soixantaine de bénévoles pour le Festivalma alors qu’au festival La Noce de Chicoutimi, on aimerait recruter une cinquantaine de personnes supplémentaires

Par le passé, quand on commençait nos campagnes, l’équipe était déjà presque complète et maintenant, on travaille à l’inverse. Il a fallu vraiment commencer la campagne plus tôt parce que ça (les candidatures) ne rentraient pas , a expliqué le responsable des communications et du marketing pour Festivalma, Frédéric Gagnon.

Frédéric Gagnon est le responsable des communications et du marketing pour Festivalma. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le directeur général de La Noce, Frédéric Poulin, avoue que la reprise quasi-normale des événements culturels changent la donne en matière de recrutement.

Je crois qu'il y a certains gens aussi qui tardent peut-être à venir s'inscrire, parce qu'il y a une certaine crainte de revenir dans des foules. C'est sûr qu'en 2021, on avait les masques, la distanciation. Il y a des petites foules plus réduites, donc on avait moins besoin en 2021. Maintenant cette année, en revenant à un festival qui est plus régulier, évidemment, on revient avec des besoins qui sont plus grands.

Difficultés d'approvisionnement

Il n’y a pas que le recrutement de bénévoles qui est compliqué. Certains fournisseurs sont même incapables de livrer des équipements essentiels pour la tenue des événements

Pour la sécurité, c’est très, très dur en ce moment. Il y a beaucoup de petits éléments où on avait des acquis par le passé et on avait des fournisseurs, mais maintenant, nos fournisseurs nous disent "je n’ai plus de ça, je n’ai plus de clôtures" , a précisé M. Poulin.

Du côté du festival Saint-Honoré dans l’Vent, une trentaine de bénévoles sont manquants. Le directeur général, Nicolas Veillette, a rappelé l’importance des bénévoles pour les organismes comme le sien.

Le festival Saint-Honoré dans l'Vent aura lieu du 17 au 19 juin 2022. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Parce que s'il fallait qu'on paie tous nos employés, on ne peut pas survivre comme OBNL de ce point de vue-là. Donc c'est sûr que plus on a de bénévoles, ceux-ci nous aident vraiment à permettre de livrer les festivals année après année , a-t-il affirmé.

D'après des informations de Myriam Gauthier