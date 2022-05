Un nouvel album éponyme pour Nicolas Gémus

L'auteur-compositeur-interprète natif des Îles-de-la-Madeleine a lancé cet album éponyme vendredi.

Le visuel de la pochette de l'album de Nicolas Gémus est signé par l’illustrateur Denis Rodier. Photo : Denis Rodier

Nicolas Gémus indique que le réalisateur de cet album, Éloi Painchaud, a été une influence positive lors de leur collaboration.

Éloi est quelqu’un d’extrêmement bienveillant et sensible. Je crois qu’on s'est connecté très rapidement, donc c’était quelqu’un de très rassurant durant le processus et quelqu’un avec qui j’ai pu apprendre énormément. C’est sûr aussi qu’on avait des racines communes venant des Îles , raconte-t-il.

Nicolas Gémus a particulièrement apprécié la période d’enregistrement des chansons dans les Laurentides. De pouvoir avoir un moment fort de vie dans un studio pendant 5 jours, ça a fait beaucoup de bien , dit-il.

« On a fait un album comme ce qui se faisait dans les années 1970. » — Une citation de Nicolas Gémus, auteur-compositeur-interprète

Les musiciens n’ont pas utilisé de métronome et ils étaient pratiquement tous traqués dans la même pièce lors des enregistrements , affirme l’artiste.

Concernant certains morceaux de l’album, notamment Aucune Porte et La mine, Nicolas Gémus ajoute que leur écriture a été thérapeutique .

Ces chansons sont en phase avec ce que je vivais. Il y a eu des choses plus difficiles que j’ai eues à traverser, donc je crois que ça a été libérateur de les mettre en chanson , note-t-il.

Un concert de lancement pour son nouvel album aura lieu le 21 mai prochain à Québec.