Le projet de réaménagement du parc Lansdowne passe à la prochaine étape

Les membres du comité des finances et du développement de la Ville d’Ottawa ont donné le feu vert, vendredi, au plan du groupe Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG) pour revitaliser le parc Lansdowne, mais non sans heurts et au vif déplaisir de plusieurs citoyens venus demander plus de temps pour étudier le projet.

Plus d’une trentaine de porte-parole d’associations, de membres de la communauté d'affaires et de résidents, à titre personnel, ont défilé devant le comité dans l’espoir que la Ville entreprenne des consultations publiques.

La majorité des intervenants soutiennent qu’ils n’ont pas suffisamment d'informations pour comprendre le projet de réaménagement de 330 millions de dollars, qui prévoit de nouveaux gradins, un centre événementiel flambant neuf et la construction de près de 1200 logements.

On a été vraiment pris par surprise de l’envergure des changements proposés , a déclaré June Creelman, vice-présidente de l’Association communautaire du Glebe, en entrevue aux Matins d’ici, dans les minutes qui ont précédé sa présentation au comité.

Beaucoup de choses dérangent Mme Creelman : le processus, le manque d’information, le manque de consultation sur un projet important, sur des terrains publics avec de l'argent public .

La nouvelle mouture du parc Lansdowne comprendra un nouveau centre événementiel, de nouveaux gradins côté Nord et 1200 nouveaux logements. Photo : Gracieuseté de OSEG

La résidente du Glebe est particulièrement interpellée par la rapidité à laquelle le projet se met en branle.

On n’a même pas eu le temps de réfléchir et je pense que les gens à l’extérieur de notre [quartier] — c’est un parc qui appartient à tout le monde — ne sont même pas au courant que c’est en train de se faire, aujourd’hui même, qu’une décision importante [va être prise].

« Il y a beaucoup de résidents qui veulent être entendus sur ce projet et je pense qu’il serait plus bénéfique que nous les écoutions avant d'approuver quoique ce soit. » — Une citation de Shawn Ménard, conseiller du quartier de la Capitale

Trop de points d’interrogation, soutient le conseiller Shawn Ménard

Le conseiller du quartier de la Capitale où est situé le parc Lansdowne, Shawn Ménard, soutient que le projet présente trop de points d’interrogation pour que le comité puisse lui donner le feu vert.

Shawn Menard est le conseiller municipal du quartier Capitale, à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

En approuvant le plan, le comité permet aussi aux employés municipaux et à OSEGOttawa Sports and Entertainment Group d’explorer encore plus le concept de l’aménagement du territoire, le modèle d’affaires et la stratégie de financement. De l’avis de Shawn Ménard, cela équivaut à mettre la charrue avant les bœufs.

Vous êtes sur le point d’approuver des choses qui n’ont pas besoin d’être approuvées pour le moment. En faisant ça, on embarque dans un train qui a déjà quitté la gare , déplore le conseiller.

Un plan « préliminaire », assurent la Ville et le promoteur

Les employés municipaux et des représentants du groupe OSEGOttawa Sports and Entertainment Group soutiennent toutefois qu’il s’agit d’un plan préliminaire. Des modifications seront apportées et le plan final sera soumis pour une approbation au conseil municipal, en 2023, après les élections.

Ce rapport n'autorise la vente de rien et n'approuve pas de dépenses au-delà des 8 millions de dollars [nécessaires pour élaborer un plan détaillé] , a insisté Stephen Willis, directeur général du Service de la planification, des infrastructures et du développement économique de la Ville.

« Nous nous attendons à ce que la proposition change et le prochain conseil fera une série de propositions qui façonneront notre démarche. » — Une citation de Stephen Willis, Service de la planification, des infrastructures et du développement économique

Il s’agit d’un document de départ, acquiesce le maire d’Ottawa Jim Watson qui a donné son appui à la proposition d’ OSEGOttawa Sports and Entertainment Group . Il n’y rien de couler dans le béton, a-t-il insisté, mais nous devons commencer quelque part.

Le maire a été clair à ce sujet, la population sera consultée et la décision finale reviendra au prochain conseil municipal.

Avec les informations de Frédéric Pepin