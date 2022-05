Un nouveau centre communautaire autochtone en développement à Vancouver

Fruit d’une dizaine d’années de travail, un centre communautaire et d'éducation mis en place pour et par les Autochtones ouvrira bientôt ses portes dans le Grand Vancouver. Il servira de lieu de rencontre pour la jeunesse, de campus pour les étudiants au post secondaire, en plus d'héberger un centre de la petite enfance et de proposer des logements abordables.

L’annonce a été faite vendredi en présence du premier ministre John Horgan. D'après Matthew Norris, le président de l'association Urban Native Youth, ce projet est un pas important pour panser les plaies laissées par les pensionnats pour Autochtones qui ont causé un traumatisme intergénérationnel et respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le bâtiment sera situé au coin des rues East Hastings et Commercial Drive à Vancouver, près du bâtiment actuel de l'association Urban Native Youth, qui propose un endroit inclusif aux jeunes autochtones souvent déconnectés de leurs communautés d'origine.

« La réalisation de ce projet sera non seulement un moment de transformation pour les jeunes autochtones et leurs familles qui vivent dans la région métropolitaine de Vancouver, mais il sera aussi un immense avantage pour la ville et la province dans son ensemble. » — Une citation de Matthew Norris, président, association Urban Native Youth

L'installation actuelle de l'association Urban Native Youth n'est pas assez grande et le nouveau centre devrait fournir des espaces pour la jeunesse, y compris des salles de classe en partenariat avec l'Institut de technologie Nicola Valley.

Il pourrait également y avoir des studios d’art, des espaces pour les aînés, une clinique de santé et de bien-être, des salles de sport, un café communautaire, une librairie, ou encore une aire de rassemblement extérieure et des espaces de cérémonie.

Des contributions foncières de l'association, de la Ville de Vancouver et de Suncor vont rendre possible le projet.

Le centre offrira un endroit d'apprentissage sûr, adapté aux cultures autochtones. Étant donné que de plus en plus d'Autochtones choisissent de vivre dans la région métropolitaine de Vancouver, il y a une demande croissante de services communautaires et culturellement adaptés , a déclaré le premier ministre John Horgan dans un communiqué.

Outre l'approbation du plan conceptuel, le gouvernement fournira également 2,5 millions de dollars pour l'élaboration de l'analyse de rentabilisation afin de finaliser la portée, les échéanciers et les sources de financement du projet.

Pour la députée de Vancouver-Mount Pleasant, Melanie Mark, la création de ce centre d'excellence unique en son genre signale à tous les jeunes autochtones que leur vie compte .

Avec les informations d’Amélia MachHour