Roger Sutherland et l’art abstrait, une histoire d’émotions

L’artiste franco-manitobain Roger Sutherland, friand de l’art abstrait, dévoile ses toiles à la galerie Cre8ery à Winnipeg jusqu'au 24 mai dans le cadre de l’exposition Into my Eye, Out of my Mind.

Roger Sutherland est né à Saint Boniface et peint depuis 30 ans. Autodidacte, il s’est formé aux côtés d’amis artistes peintres.

Les premières toiles de Roger Sutherland étaient figuratives. Quand j’ai commencé à peindre, je fais des animaux puis des poissons, et des oiseaux… et puis j’ai trouvé que l’abstrait était plus le fun et que je pouvais plus m’exprimer plus facilement, avec des idées et des émotions , raconte Roger Sutherland qui a découvert l'art abstrait il y a une dizaine d'années.

Cette découverte fut comme une révélation pour lui.

J’aime les galeries qui ont des affaires comme ça, des abstractions, des concepts et c’est ça que j'aime regarder. J’aime les paysages, mais ce n'est pas la même chose. Il faut que ce soit quelque chose qui fasse penser , confie-t-il.

Toiles de Roger Sutherland inspirées du vécu de l'artiste Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

L’art abstrait lui permet d’exprimer des idées et des émotions.

« Je me sens bien quand je fais ça […] c’est comme si les émotions sont exprimées sur la toile. » — Une citation de Roger Sutherland, artiste peintre

Roger Sutherland exprime ce qui le touche à travers ses toiles et cela lui permet aussi de raconter des histoires.

Chaque panneau a une histoire. Quand je commence une idée sur une toile, le sorcier sort et se réveille. Je ne sais jamais comment ça va finir, mais ça commence à raconter une histoire. Finalement ça va prendre un mois, deux mois […] de temps en temps, c’est un an pour finir une histoire […] , raconte l’artiste.

Les toiles abstraites de Roger Sutherland sont visibles à la galerie Cre8ery à Winnipeg jusqu’au 24 mai