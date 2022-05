Le retour du printemps correspond en effet à l'arrivée des policiers motards dans les rues de Sherbrooke.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) a dévoilé à Radio-Canada les dix endroits principaux où ses agents seront présents pour effectuer des opérations de contrôle de vitesse.

La vitesse est généralement soulevée une fois sur deux dans les 500 plaintes de surveillance acheminées chaque année à Sherbrooke, selon le SPSService de police de Sherbrooke .

S’il y a beaucoup de constats d’infraction qui se donnent là, c’est qu’il y a beaucoup d’infractions. S’il y a beaucoup d’infractions, c’est qu’il y a un problème à régler. On ne pourra jamais régler le problème si on n’est pas présent , explique le policier motard Éric Gagnon.

Malgré la présence des policiers, certains coins à problèmes persistent, constate toutefois le porte-parole du SPSService de police de Sherbrooke Martin Carrier.

« Il y a certains endroits qu’on est là depuis 10, 15, 20, 30 ans, et chaque jour, nos policiers interceptent des gens. » — Une citation de Martin Carrier, porte-parole du SPS

Les 10 endroits où vous croiserez des policiers à Sherbrooke : Boulevard de Portland, entre les boulevards Lionnel-Groulx et Jacques-Cartier Boulevard Industriel, entre le 4350 et le 5040, dans le secteur des Serres St-Élie Chemin de Sainte-Catherine Boulevard Queen-Victoria, près de la SPA-Estrie Montée d’Ascot Ouest Rue King Est, près de la rue Allard Rue Queen, près de la rue Convent à Lennoxville Boulevard Bourque, dans le secteur Deauville entre le chemin Saint-Roch et l’école Notre-Dame-de-Liesse Rue Bertrand-Fabi, près de l’école du Boisé-Fabi Rue Saint-François, près de la rue Lévesque

Les gens s’attendent à ce qu’on soit là, on est là, et malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas , ajoute M. Carrier.

Les zones scolaires représentent aussi des endroits où les policiers motards assurent la sécurité des usagers. À la rentrée scolaire 2021, 133 constats d’infraction pour la vitesse ont été remis.

D'autres manœuvres dangereuses peuvent aussi être détectées par les policiers motards.

Juste au niveau des cellulaires au volant. En véhicule de police, c’est plus difficile, on est au même niveau que les gens et on est plus loin, mais en moto, on peut vraiment aller près des véhicules , indique Éric Gagnon.

Plus de 28 500 constats pour des infractions sur la route ont été distribués par les policiers de Sherbrooke en 2020.

« Depuis quelques années, on met beaucoup l’accent sur les chantiers et les travaux routiers. » — Une citation de Éric Gagnon, policier motard.

Les policiers de Granby ont aussi participé à la requalification à moto offerte à Sherbrooke afin de bénéficier des avantages de cet outil de patrouille.

Avec les informations de René-Charles Quirion