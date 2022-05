Une campagne pour attirer plus de travailleurs dans le secteur touristique du Manitoba

Une nouvelle offensive vient d’être lancée au Manitoba pour attirer plus de travailleurs dans le secteur touristique, alors que l’industrie touristique et hôtelière de la province tente de se remettre des impacts de la pandémie.

Voyage Manitoba a lancé, jeudi, une campagne, afin de tenter de pallier le manque de main-d’œuvre dans le secteur.

La stratégie se déploie principalement dans les médias et les médias sociaux et comporte deux phases.

La première cible d’anciens employés et les nouveaux venus sur le marché du travail en les invitant à explorer les nombreuses possibilités de carrières dans l’industrie touristique et hôtelière.

La seconde vise à répondre au besoin de main-d’œuvre à plus long terme en élargissant le bassin de potentiel travailleur.

Pour ce faire, Voyage Manitoba veut encourager les inscriptions dans les programmes de formation en tourisme et en hôtellerie.

Nous devons vraiment faire preuve d'innovation et de dynamisme pour attirer les gens dans ce secteur florissant et en pleine croissance , a lancé le président et directeur général de Voyage Manitoba, Colin Ferguson.

Initiative saluée par les acteurs du secteur touristique

Cette initiative est applaudie par les professionnels de l’industrie touristique.

Selon la vice-présidente de Tourisme Winnipeg, Natalie Thiesen, cette campagne est salutaire, car l’industrie a beaucoup souffert des effets de la pandémie.

Selon elle, il y a 7000 personnes de l’industrie touristique et hôtelière qui ont quitté le domaine pendant la pandémie. Un secteur d’activité, rappelle-t-elle, qui manquait déjà de main-d'œuvre avant les deux dernières années.

Avec toutes les fermetures, il y a un grand défi donc je crois que la campagne est vraiment nécessaire surtout avec la saison touristique qui commence, on a besoin de gens pour offrir le service à la clientèle , souligne Mme Thiesen.

Le directeur général de Tourisme Riel, Normand Gousseau, affirme que son organisme reçoit beaucoup d’appels pour des séjours et des tournées qui pourraient surpasser le niveau de 2019.

Normand Gousseau est le directeur général de Tourisme Riel (archives). Photo : Radio-Canada

Or, admet-il, Tourisme Riel est présentement confronté à un problème de recrutement pour desservir ces gens-là.

La reprise touristique semble se faire à un rythme plus soutenu qu’anticipé, croit M. Gousseau, alors que les gens démontrent un appétit pour recommencer à voyager.

J’ai l’impression que l’industrie a peut-être été surprise par la demande qui existe. C’est une impression. Probablement que la campagne aurait pu commencer plus tôt pour être plus prêts que nous le sommes présentement , relève-t-il.

La campagne de recrutement de Voyage Manitoba se déroule jusqu’à la fin du mois de juin.

Avec les informations d'Abdoulaye Cissoko et de Julien Sahuquillo