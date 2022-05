Des jeunes manitobains présentent leur art pour sensibiliser à la santé mentale

Les élèves de l'école secondaire Argyle présentaient vendredi des œuvres d’art qu’ils ont créées à l’occasion d’une cérémonie au Palais législatif pour souligner la Journée de sensibilisation à la santé mentale chez les enfants et les jeunes, le 7 mai.

Ella Whitfield, élève de 12e année à l’école secondaire Argyle, présente son dessin d’une main tenant un cœur humain avec des ficelles, comme une marionnette.

Je voulais exprimer comment les personnes qui vivent avec des dépendances peuvent avoir de la difficulté à conjuguer leur tête et leur cœur , dit-elle.

Les œuvres d’Ella et de ses camarades, qui incluent des dessins, de la poésie ou des histoires, représentent leur relation avec la santé mentale et la dépendance.

Une autre élève de l'école, Ocean Toews, montre une histoire qu’elle a écrite inspirée de l’expérience de son oncle dont elle est très proche. On se voyait tous les jours, puis soudainement on ne se voyait plus , se remémore-t-elle.

À l’époque, Ocean Toews n’avait pas compris que le fait que son oncle vive avec des problèmes de dépendance et de santé mentale puisse l'affecter elle aussi.

« Je croyais avoir fait quelque chose de mal, mais c’était complètement hors de mon contrôle. Quand on a 12 ans, on ne peut pas comprendre ça. » — Une citation de Ocean Toews, élève de 12e année

Ocean Toews se souvient de l’expérience difficile de son oncle, qui a vécu avec des problèmes de santé mentale et de dépendance. Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

Après que son oncle a réussi à régler ses problèmes, l’élève de 12e année a pu lui lire l’histoire qu’elle a écrite. Il comprend maintenant ce que j’ai pu ressentir en tant que personne délaissée émotionnellement , explique-t-elle.

Se sentir compris

Rosetta Troia, une professeure à l’école secondaire Argyle qui s’exprimait lors de l’événement, explique que tout le monde est concerné par la santé mentale.

Être adolescent et avoir des problèmes de dépendance ou de santé mentale, ou encore aimer et vivre avec quelqu’un qui vit avec ces problèmes, ça peut être beaucoup plus difficile à vivre dans une période déjà stressante de [la vie des jeunes] , affirme Mme Troia.

Les projets d'œuvres d’art ont commencé dans le contexte d’une semaine de sensibilisation aux dépendances à l’école Argyle. Selon Rosetta Troia, l'idée impliquait d’abord les élèves du programme de cinéma.

Dana Lance, coordonnatrice de la jeunesse pour l’organisme Mood Disorders Association of Manitoba, explique que les jeunes se sentent souvent incompris.