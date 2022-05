Le goût de la tomate, une affaire de génétique

Êtes-vous de ceux qui trouvent que les tomates n’ont plus de goût ? Des scientifiques de l’Université Laval sont en train de mettre au point des variétés plus savoureuses.

Ils s’y emploient depuis des années et ils ont récemment fait une avancée majeure.

La tomate produit une soixantaine de composés volatils azotés. Individuellement, ils ne sentent rien, mais mis ensemble, ils sentent la tomate. On ne savait pas comment ces composés volatils étaient synthétisés , explique Charles Goulet, professeur au département de phytologie de la Faculté des sciences de l'Agriculture et de l'alimentation.

À force d’études, lui et ses collègues sont parvenus à isoler le gène responsable de la production de ces composés volatils, et donc le gène responsable du goût de la tomate. Les résultats sont aussi prometteurs que détonants.

Banane, raisin ou kiwi

En marge des arômes traditionnels (plus ou moins acides ou sucrés), les chercheurs ont élaboré des tomates ayant un goût de banane, de raisin ou de kiwi. Charles Goulet reconnaît que c’est assez spécial , mais tout ce qu’il y a de plus naturel.

Les producteurs québécois de tomates attendent fin mai ou début juin avant de mettre leurs plants en terre. Pour les premières récoltes de la saison, ce ne sera pas avant fin juillet. Photo : getty images/istockphoto / fotokostic

Dans leur laboratoire, les scientifiques ne jouent pas aux apprentis sorciers. On ne met pas au point une plante transgénique ou génétiquement modifiée. On fait juste de la sélection naturelle plus rapidement , commente le professeur.

Pour déguster le fruit de leur labeur, il va falloir patienter. Les universitaires doivent encore étudier l’évolution de leurs tomates dans le temps, qu’elles mûrissent en champs ou en serre.

C’est un travail à moyen et à long terme , souligne Charles Goulet.

Priorité transport longue distance

Pendant des décennies, le goût de la tomate n’était pas la priorité des producteurs, davantage soucieux de cultiver des fruits uniformes, ayant un fort rendement et résistant aux maladies. Beaux en apparence, mais en bouche, pas de quoi chatouiller les papilles.

Les tomates du Mexique ou des États-Unis sont choisies pour leur capacité à supporter un trajet en camion dans des boîtes pendant des jours, pas pour leur goût. On le voit quand on goûte des tomates d’ici. Le goût est nettement supérieur , considère Nicolas Bédard, à la tête du centre de jardinage Ferme Bédard Blouin, à Beauport.

La cheffe Maude Desroches aime cuisiner les produits locaux. Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

Selon lui, plus c’est proche, meilleur c’est. Un avis que partage la cheffe cuisinière, Maude Desroches. Elle en a fait sa ligne de conduite. À la carte de son restaurant dans le quartier Maizerets, à Québec, la tomate occupe une place de choix.

C’est l’élément fraîcheur de ma cuisine. La tomate met du soleil dans l’assiette , lance la cheffe.

Son secret pour se procurer des aliments de qualité? Je fais affaire avec des fermiers locaux.

Le nec plus ultra, dit-elle, c'est d'acheter ses tomates bien mûres le matin pour les manger le jour même. Et pour s’en délecter, inutile de sortir les grands artifices.