Programmation audacieuse et diversifiée au Vieux-Théâtre de Saint-Fabien

Rebondir se veut une invitation à danser à nouveau et il n’y a pas que dans la salle mythique du Vieux Théâtre que le public pourra le faire. L’organisation propose également des événements en formule 5 à 7 où il sera possible d’écouter de la musique, boire et manger.

Ces spectacles extérieurs auront notamment lieu sur le site de la cantine côtière de la célèbre cheffe Colombe Saint-Pierre, dans le Parc national du Bic et sur le site de la Distillerie du Saint-Laurent, dans le secteur de Pointe-au-Père à Rimouski, selon le directeur général du Vieux-Théâtre, Alexandre Saint-Pierre lors d'une entrevue à l'émission Info-réveil.

Le public aura l’occasion d’entendre des artistes établis comme Shauit ou de découvrir le Cirque Kikasse et les sonorités enlevantes d’Afrikana Soul Sister.

Les billets ont été mis en vente jeudi sur le site Internet du diffuseur. La capacité de la salle est cependant encore restreinte : 140 personnes pourront assister aux spectacles qui se dérouleront à l’intérieur, soit 100 personnes de moins qu’avant la pandémie.

Au cours de la saison qui s'amorcera le 17 juin, la scène du théâtre accueillera, entre autres, Les Hay Babies, Lydia Képinski, Émile Bilodeau, Catherine Major et Thomas Hellman.

Du retard dans les travaux

Ce sont les travaux de rénovation majeurs prévus au Vieux Théâtre de Saint-Fabien qui ont donné lieu à ces spectacles en plein air. On avait prévu une saison itinérante puis, finalement à la dernière minute, on s’est dit : non, non, on va avoir accès au théâtre , explique Alexandre Saint-Pierre.

Le directeur général du Vieux Théâtre de Saint-Fabien, Alexandre Saint-Pierre Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le chantier cumule du retard en raison des difficultés d’approvisionnement de certains matériaux. Selon M. Saint-Pierre, les travaux devraient cependant débuter à la fin de l’été. Pour le moment, le projet est toujours à l’étape des plans et devis.

Alexandre Saint-Pierre est en nomination lors de la soirée des Prix RIDEAU 2022 de l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles. Il pourrait repartir avec le titre la récompense pour la meilleure direction artistique. Le gala aura lieu le 17 mai.