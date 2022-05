Une salle de spectacle et un restaurant s’ajoutent à Sainte-Rose-du-Nord

Les sœurs Kim et Maude Limoges mijotent ce projet depuis un an. En plus de l’hébergement offert sur place, elles ouvrent une salle de spectacle et inaugurent un service de restauration.

Les soeurs Maude et Kim Limoges sont copropriétaires de l'Auberge aventure rose des vents. Photo : Radio-Canada

Dès cet été, des concerts seront au programme à la salle La Rallonge, comme Mon Doux Saigneur et le groupe Two Birds. Pour enrichir le volet culturel, des artistes pourront aussi exposer leurs œuvres à l’auberge. Il est également question d’offrir des résidences sur place pour les créateurs.

« L’idée c’est vraiment de développer un lieu culturel dans un village en région. On veut créer un accès à la culture de proximité et que les gens puissent profiter de l’endroit encore plus qu’avant. » — Une citation de Kim Limoges, copropriétaire, Auberge aventure rose des vents

Les plats servis à l'auberge seront inspirés des saveurs locales. Photo : Radio-Canada

Pour ce qui est du volet restauration, les deux entrepreneures ont confié à un chef la tâche de concocter des plats à partir de produits régionaux. Avant la pandémie, il était impossible de manger sur place.

« En développant le menu, on a essayé le plus possible d’aller dans une tendance locale et de saison. » — Une citation de Maude Limoges, copropriétaire, Auberge aventure rose des vents

Le paysage devant l'Auberge Aventure rose des vents est fabuleux. Photo : Radio-Canada

Étant l’une des seules entreprises de Sainte-Rose-du-Nord ouvertes à l’année, l’Auberge aventure rose des vents espère à sa façon contribuer à dynamiser le village en y amenant un peu de nouveauté.

L’Auberge lance officiellement sa saison touristique vendredi soir avec un cocktail.

D'après les informations de Mireille Chayer